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Cronaca

Partono i lavori di pulizia ordinaria sulle spiagge libere

Cronaca

27 Marzo 2026

Partono i lavori di pulizia ordinaria sulle spiagge libere

Livorno 27 marzo 2026 Partono i lavori di pulizia ordinaria sulle spiagge libere

Saranno avviati dalla prossima settimana i lavori di manutenzione ordinaria sulle spiagge libere, non affidate in concessione, della costa cittadina. Dal lunedì 30 marzo al 3 aprile e nei giorni 7,8,9 e 10 aprile, si svolgeranno i lavori di pulizia e sistemazione della Spiaggia del Sale, Arenile del Felciaio e Arenile e Bedrock del Lazzaretto, meglio nota come Spiaggia dell’Accademia.

Gli interventi consisteranno nel ripristino dell’area e dei percorsi, al fine di rendere maggiormente fruibili gli arenile e gli accessi.

Nelle giornate indicate, l’accesso alle aree interessate dal cantiere sarà limitato, per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi.

Sono in corso anche i lavori di sistemazione e pulizia dell’arenile Tre Ponti da parte di AAMPS fino al 4 aprile.

Nelle giornate indicate, gli arenili saranno interdetti ai bagnanti per il tempo strettamente necessario alla realizzazione degli interventi.

Nell’ambito delle attività per la fruizione pubblica del demanio marittimo, il Settore Lavori Pubblici e Opere PNRR – Ufficio Progettazione e Qualificazione degli Spazi Pubblici ha anche implementato un progetto di riqualificazione dell’isolotto dell’Arenile dei Tre Ponti.

L’inizio delle attività è previsto dal 30 marzo, con ultimazione dei lavori prevista per il giorno 18 aprile, fatti salvi imprevisti dovuti alle condizioni meteo o altra causa.

Partono i lavori di pulizia ordinaria sulle spiagge libere