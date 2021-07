Home

Partorisce in ambulanza nel tragitto Piombino – ospedale di Cecina. Lega: “Regione riveda scelte punto nascita Piombino”

16 Luglio 2021

Livorno 16 luglio 2021

Partorisce in ambulanza, Landi (Lega): “Piombino merita riapertura punto nascita, Regione riveda decisione”

“La nascita della neonata che ha visto la luce nel tragitto Piombino-Cecina serva alla Regione per capire che:

il punto nascita di Piombino, chiuso da due anni, va riaperto.

Oggi tutto è andato per il meglio. E’ intollerabile che una madre debba percorrere oltre 50 chilometri per raggiungere il punto nascita più vicino.

I margini ci sono, e a dirlo è lo stesso ministero, nella lettera allegata alla risposta a una mia interrogazione:

la Regione si dia una mossa e non aspetti che si ripetano lieti eventi in ambulanza come oggi.

Nel frattempo benvenuta alla piccola piombinese e congratulazioni alla madre e a tutta la famiglia”.

Lo scrive in una nota il consigliere regionale della Lega Marco Landi commentando la notizia del parto in ambulanza avvenuto oggi nel tragitto tra Piombino e Cecina

