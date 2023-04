Home

Pasqua 2023, in Pediatria a Livorno consegnate le uova dell'Associazione Nazionale Carabinieri

7 Aprile 2023

Pasqua 2023, in Pediatria a Livorno consegnate le uova dell’Associazione Nazionale Carabinieri

Livorno 7 aprile 2023 – Pasqua 2023, in Pediatria a Livorno consegnate le uova dell’Associazione Nazionale Carabinieri

L’Associazione Nazionale Carabinieri di Livorno ha donato uova di Pasqua per i pazienti ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Livorno. A ricevere la delegazione il primario, Roberto Danieli, e la coordinatrice infermieristica, Elena Wust.

“Le uova di Pasqua consegnate dall’Associazione Nazionale Carabinieri – ammette il primario Roberto Danieli – sono ormai diventate un appuntamento tradizionale che riempie di gratitudine noi e tutti i bambini ricoverati. Nei periodi festivi, ma non solo in quelli, sentiamo l’affetto e l’interesse di una città intera nei confronti di reparto che accoglie e cure le nuove generazioni di livornesi. Spero che la consegna di questi regali, finalmente di nuovo dalle mani dei donatori, possano essere di buon auspicio per una pronta ripresa”.

