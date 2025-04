Home

17 Aprile 2025

Livorno 17 aprile 2025 Pasqua 2025, in Pediatria di Livorno le Uova Solidali del Comitato della Croce Rossa di Livorno

Una rappresentanza dei volontari del Comitato della Croce Rossa di Livorno hanno portato un po’ di dolcezza e tanto affetto ai piccoli pazienti del reparto di pediatria dell’Ospedale di Livorno, consegnando le Uova Solidali. Un gesto semplice, ma carico di significato, per regalare un momento di gioia a chi sta affrontando un percorso difficile, soprattutto in questi giorni di festa.

Ad accogliere i volontari il primario del reparto di Pediatria, Roberto Danieli, accompagnato da una nutrita rappresentanza del suo staff. “Ringraziamo la Croce Rossa per la generosità di oggi e la presenza di ogni giorno – dice Roberto Danieli – che per noi rappresentano un segno tangibile e mai scontato di affetto e vicinanza. In reparto, ogni gesto che porta un sorriso ai nostri piccoli pazienti ha un valore enorme. Queste iniziative scaldano il cuore e aiutano a rendere più lievi momenti spesso complessi”.

