Home

Cronaca

Pasqua 2025, tradizionale consegna delle uova da parte del Comandante Alfa in Pediatria

Cronaca

13 Aprile 2025

Pasqua 2025, tradizionale consegna delle uova da parte del Comandante Alfa in Pediatria

Livorno 13 aprile 2025 Pasqua 2025, tradizionale consegna delle uova da parte del Comandante Alfa in Pediatria

Il Comandante Alfa, celebre fondatore del Gruppo Intervento Speciale (Gis) dell’Arma dei Carabinieri ha consegnato personalmente al reparto di Pediatria dell’ospedale di Livorno le uova di Pasqua e altri “dolci pensieri” ai piccoli pazienti ricoverati. Ad organizzare l’evento una squadra consolidata formata dai promotori locali dell’iniziativa, Paolo Iovino con la moglie Irene Pazzagli e la figlia Matilde.

“Ancora una volta il Comandante Alfa e i tutti volontari che supportano le sue iniziative – dice il direttore della Pediatria di Livorno, Roberto Danieli accompagnato dalla coordinatrice infermieristica Elena Wust e da parte del suo staff – ci hanno fatto il gradito dono della loro presenza e dei tanti regali che rappresentano momenti di gioia inaspettata per i nostri piccoli pazienti. Ringraziamo così tutti gli intervenuti ricordando che il reparto è sempre aperto per loro e per chiunque abbia a cuore la pediatria livornese”.

Pasqua 2025, tradizionale consegna delle uova da parte del Comandante Alfa in Pediatria