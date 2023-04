Home

Cronaca

Pasqua, Asia Usb: il nostro pensiero va alle famiglie che dopo le feste, già dal 12 avranno lo sfratto con forza pubblica

Cronaca

9 Aprile 2023

Pasqua, Asia Usb: il nostro pensiero va alle famiglie che dopo le feste, già dal 12 avranno lo sfratto con forza pubblica

Livorno 9 aprile 2023 – Pasqua, Asia Usb: il nostro pensiero va alle famiglie che dopo le feste, già dal 12 avranno lo sfratto con forza pubblica

ASIA USB di Livorno augura a tutte le famiglie una serena Pasqua e Pasquetta

Ma il nostro pensiero va a tutte quelle famiglie che subito dopo le feste, già a partire da mercoledì 12 Aprile, avranno lo sfratto con la forza pubblica.

Se non ci sarà un rinvio saranno fuori casa perché non ci sono alloggi disponibili da parte dell’ente Casalp mentre appartamenti vuoti e chiusi ne risultano circa 320.

Case popolari che attendono di essere “ripristinate” e consegnate alcune delle quali con pochi lavori da fare e che potrebbero in breve tempo assegnate.

Il 31 marzo scorso eravamo presenti ad un Tavolo insieme agli altri sindacati inquilini con il Prefetto, il Sindaco di Livorno e l’assessore al Sociale.

Al prefetto abbiamo chiesto un blocco degli sfratti in particolar modo per quelle famiglie alle quali è stata riconosciuta la morosità incolpevole o quelle che si sono rivolte all’ufficio casa pochi giorni prima dell’accesso con la forza pubblica.

Al Sindaco e all’assessore abbiamo chiesto di usare l’autorecupero specialmente per gli alloggi con pochi lavori da fare.

Ci aspettiamo interventi decisi e veloci rispetto alle nostre proposte.

Il nostro pensiero va anche a quelle persone che, nonostante il riconoscimento della morosità incolpevole per l’indisponibilità di soluzioni tramite Casalp si sono ritrovati per strada poi nei dormitori.

Alle 28 famiglie di Via Giolitti (canone concordato della Regione) che nonostante abbiano sempre pagato l’affitto, molto più alto rispetto ai veri canoni concordati, rischiano di finire per strada dopo la cooperativa è entrata in crisi e il Tribunale abbia deciso di mettere all’asta tutti gli appartamenti.

Noi, da parte nostra, continueremo a lottare per il diritto alla casa per tutti e tutte.

Asia Usb Livorno

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin