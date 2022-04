Pasqua e Pasquetta 2022, le aperture dei supermercati a Livorno

Home

16 Aprile 2022

Livorno 16 aprile 2022

EKOM

Corso Mazzini e Scali Olandesi

Pasqua, 17 aprile 2022 orario 08.30 – 13.00

Pasquetta 18 aprile 2022 orario 08.30 – 13.00

Carrefour

Via Marradi e Via degi Avvalorati

Pasqua, 17 aprile 2022 chiuso

Pasquetta, 18 aprile 2022 via Marradi orario 08.00 – 13.00

Conad

Pasqua

San Jacopo, Via Baroni, Via Grande, via Gramsci 17 aprile 2022 chiusi

Pasquetta

San Jacopo, Via Grande, 18 aprile 2022 08.30 – 13.30

Via gramsci e via Baroni, 18 aprile 2022 08.00 – 13.00

Coop

Tutti i punti vendita chiusi per Pasqua e Pasquetta

Esselunga

Pasqua Pasqua, 17 aprile 2022

viale Petrarca, chiuso

Pasquetta

Viale Petrarca 18 aprile 2022 orario 08.00 .20.00

Eurospin

Pasqua

via Ippolito Nievo 17 aprile 2022 chiuso

Pasquetta

Viale Ippolito Nievo 18 aprile orario 8.30-13.30 15.30-20.

Lidl

Pasqua

Via Filzi e viale Ippolito Nievo 17 aprile 2022 chiusi

Pasquetta

Via Filzi e viale Ippolito Nievo 18 aprile orario 08.30 – 20.00

Pam

Pasqua

Via Roma e Piazza Saragat 17 aprile 2022 chiusi

Via Grande 17 aprile 2022 oraio 09.00.- 22.00

Pasquetta

Via Roma e Piazza Saragat 18 aprile 2022 orario 08.30 – 20.00

via Grande 18 aprile 2022 orario 08.00 – 22.00

Penny Market

Pasqua

Via Cimarosa, via Mastacchi, via Montefiore, via Provinciale Pisana, viale Petrarca 17 aprile 2022 chiusi

Pasquetta

Via Cimarosa, via Mastacchi, via Montefiore, viale Petrarca 18 aprile 2022 orario 08.30 – 13-30 15.30 – 20.00

Tuodì

Pasqua

via di Collinaia: 17 aprile 2022 chiuso

Pasquetta

Via di Collinaia 18 aprile 2022 orario 08.30 – 13.00

