Home

Cronaca

Pasqua e Pasquetta 2023, le aperture dei supermercati a Livorno

Cronaca

7 Aprile 2023

Pasqua e Pasquetta 2023, le aperture dei supermercati a Livorno

Livorno 7 aprile 2023 – Pasqua e Pasquetta 2023, le aperture dei supermercati a Livorno

EKOM

Corso Mazzini e Scali Olandesi

Pasqua, 09 aprile 2023 orario 08.30 – 13.00

Pasquetta 10 aprile 2023 orario 08.30 – 13.00

Carrefour

Via Marradi e Via degi Avvalorati

Pasqua, 9 aprile 2023 chiuso

Pasquetta, 10 aprile 2023 via Marradi orario 08.00 – 13.00

Conad

Pasqua

San Jacopo, Via Baroni, Via Grande, via Gramsci 9 aprile 2023 chiusi

Pasquetta

San Jacopo, Via Grande, Via gramsci e via Baroni, 10 aprile 2023 08.30 – 13.00

Coop

Tutti i punti vendita chiusi per Pasqua e Pasquetta

Esselunga

Pasqua Pasqua,9 aprile 2023

viale Petrarca, chiuso

Pasquetta

Viale Petrarca 10 aprile 2023 orario 08.00 .20.00

Eurospin

Pasqua

via Ippolito Nievo 9 aprile 2023 chiuso

Pasquetta

Viale Ippolito Nievo 10 aprile 2023 orario 8.30-13.00

Lidl

Pasqua

Via Filzi e viale Ippolito Nievo 9 aprile 2023 chiusi

Pasquetta

Via Filzi e viale Ippolito Nievo 10 aprile 2023 su disposizioni della Lidl che non rilascia gli orari telefonicamente viene consigliato dagli operatori dell’azienda di consultare il loro sito

Pam

Pasqua

Via Roma e Piazza Saragat 9 aprile 2023 chiusi

Via Grande e Corso Amedeo 227 9 aprile 2023 orario 08.00.- 22.00

Pasquetta

Via Roma e Piazza Saragat 10 aprile 2023 orario 08.30 – 20.00

Via Grande e Corso Amedeo 227 10 aprile 2023 orario 08.00 – 22.00

Penny Market

Pasqua

Via Cimarosa, via Mastacchi, via Montefiore, via Provinciale Pisana, viale Petrarca 9 aprile 2023 chiusi

Pasquetta 10 aprile 2023

Viale Petrarca, 51 8:30-13:00 15:30-20:00

Via Cimarosa, 15 8:30-13:00 16:00-20:00

Montefiore, 16 8:30-13:00 16:00-20:00

Mastacchi, 192 8:30-13:00 15:30-20:00

Via Provinciale Pisana, 613 8:30-13:00

Via Petrarca, 118 8:30-13:00 16:00-20:00

IN’s mercato

Pasqua

via di Collinaia: 9 aprile 2023 chiuso

Pasquetta

Via di Collinaia 10 aprile 2023 orario 09.00 – 13.00

#supermercatiorariopasqua2023 #supermercatiorario #supermercatiorariopasquetta2023 #supermercati

aperturepasqua2023 #supermercatiaperturepasquetta2023 #supermercatiaperture

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin