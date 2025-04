Home

Pasqua e Pasquetta 2025, le aperture dei supermercati a Livorno

19 Aprile 2025

Livorno 20 aprile 2025 I supermercati aperti a Livorno per Pasqua (20 aprile) e Pasquetta (21 aprile) 2025

Carrefour

Via degli Avvalorati Pasqua chiuso, Pasquetta chiuso

Marradi Pasqua chiuso, Pasquetta orario 08.00 – 13.00

Conad

Pasqua

Via Baroni, via Gramsci via Grande, via Puini, via San Jacopo: Pasqua Chiusi

Pasquetta

Via Baroni e via Gramsci orario 08..00-13.00

Grande, orario 08.30-13.30

via Puini, chiuso

San Jacopo 09.00-13-00

Coop

Tutti i punti vendita chiusi per Pasqua e Pasquetta

Esselunga

Pasqua

viale Petrarca, chiuso

Pasquetta

Viale Petrarca orario 08.00 .20.00

Eurospin

Pasqua

via Ippolito Nievo chiuso

Pasquetta

Viale Ippolito Nievo orario 8.30-13.00 15.30-20.00

Lidl

Pasqua

Via Filzi e viale Ippolito Nievo chiuso

Pasquetta

Via Filzi e viale Ippolito Nievo orario 08.30-20.00

Pam

Pasqua

via Roma e Piazza Saragat chiuso

Corso Amedeo orario 09.00 – 22.00

Via Grande orario 09.00.- 22.00

Pasquetta

Via Roma e Piazza Saragat orario 08.00 – 20.00

Via Grande e Corso Amedeo 227 orario 08.00 – 22.00

Penny Market

Pasqua

Via Cimarosa, via Mastacchi, via Montefiore, via Provinciale Pisana, viale Petrarca chiusi

Pasquetta

Viale Petrarca, 51 8:30-13:00 15:30-20:00

Via Cimarosa, 15 8:30-13:00 16:00-20:00

Montefiore, 16 8:30-13:00 16:00-20:00

Mastacchi, 192 8:30-13:00 15:30-20:00

Via Provinciale Pisana, 613 8:30-13:00

Via Petrarca, 118 8:30-13:00 16:00-20:00

