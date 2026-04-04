Cronaca 4 Aprile 2026

Pasqua e Pasquetta 2026, le aperture dei supermercati a Livorno

Livorno 4 aprile 2026 Pasqua e Pasquetta 2026, le aperture dei supermercati a Livorno

Pasqua e Pasquetta 2026, le aperture dei supermercati a LivornoI supermercati aperti a Livorno per Pasqua (5 aprile) e Pasquetta (6 aprile) 2025

Carrefour

Via degli Avvalorati  Pasqua chiuso, Pasquetta chiusoMarradi  Pasqua chiuso, Pasquetta orario 08.00 – 13.00

Conad

PasquaVia Baroni, via Gramsci via Grande, via Puini, via San Jacopo: Pasqua Chiusi

Pasquetta

Via Baroni e via Gramsci  orario 08..00-13.00

Grande, orario 08.30-13.30

via Puini, chiuso

 

Coop

Tutti i punti vendita chiusi  per Pasqua e Pasquetta

Esselunga

Pasqua viale Petrarca, chiuso

Pasquetta Viale Petrarca  orario 08.00 – 20.00

Eurospin

Pasqua via Ippolito Nievo  chiuso

Pasquetta Viale Ippolito Nievo   orario 8.30-20.00

Lidl

Pasqua Via di Collinaia, Via Filzi e viale Ippolito Nievo   chiuso

Pasquetta

via di Collinaia 08.00-21-00

Via Filzi e viale Ippolito Nievo orario 08.30-20.00

Pam

Pasqua via Roma e Piazza Saragat     chiuso

Corso Amedeo orario 09.00 – 22.00

Borgo cappuccini orario 09.00 – 22.00

Via Grande  orario 09.00.- 22.00

Pasquetta

Via Roma 09.00-20.00

Piazza Saragat orario 08.00 – 20.00

Borgo Cappuccini, Via Grande e Corso Amedeo 227   orario 08.00 – 22.00

Penny Market

Pasqua

Via Cimarosa, via Mastacchi, via Montefiore, via Provinciale Pisana, viale Petrarca   chiusi

Pasquetta

Via Cimarosa, 15       8:30-13:00 16:00-20:00

Mastacchi, 192     8:30-13:30 15:30-20:00

Montefiore, 16      8:30-13:00  16-20

Viale Petrarca, 51      8:30-13:00 15:30-20:00

Via Petrarca, 118        8:30-13:00 16:00-20:00

 

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Pasqua e Pasquetta 2026, le aperture dei supermercati a Livorno

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