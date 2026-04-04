Pasqua e Pasquetta 2026, le aperture dei supermercati a Livorno
Livorno 4 aprile 2026 Pasqua e Pasquetta 2026, le aperture dei supermercati a Livorno
I supermercati aperti a Livorno per Pasqua (5 aprile) e Pasquetta (6 aprile) 2025
Carrefour
Via degli Avvalorati Pasqua chiuso, Pasquetta chiusoMarradi Pasqua chiuso, Pasquetta orario 08.00 – 13.00
Conad
PasquaVia Baroni, via Gramsci via Grande, via Puini, via San Jacopo: Pasqua Chiusi
Pasquetta
Via Baroni e via Gramsci orario 08..00-13.00
Grande, orario 08.30-13.30
via Puini, chiuso
Coop
Tutti i punti vendita chiusi per Pasqua e Pasquetta
Esselunga
Pasqua viale Petrarca, chiuso
Pasquetta Viale Petrarca orario 08.00 – 20.00
Eurospin
Pasqua via Ippolito Nievo chiuso
Pasquetta Viale Ippolito Nievo orario 8.30-20.00
Lidl
Pasqua Via di Collinaia, Via Filzi e viale Ippolito Nievo chiuso
Pasquetta
via di Collinaia 08.00-21-00
Via Filzi e viale Ippolito Nievo orario 08.30-20.00
Pam
Pasqua via Roma e Piazza Saragat chiuso
Corso Amedeo orario 09.00 – 22.00
Borgo cappuccini orario 09.00 – 22.00
Via Grande orario 09.00.- 22.00
Pasquetta
Via Roma 09.00-20.00
Piazza Saragat orario 08.00 – 20.00
Borgo Cappuccini, Via Grande e Corso Amedeo 227 orario 08.00 – 22.00
Penny Market
Pasqua
Via Cimarosa, via Mastacchi, via Montefiore, via Provinciale Pisana, viale Petrarca chiusi
Pasquetta
Via Cimarosa, 15 8:30-13:00 16:00-20:00
Mastacchi, 192 8:30-13:30 15:30-20:00
Montefiore, 16 8:30-13:00 16-20
Viale Petrarca, 51 8:30-13:00 15:30-20:00
Via Petrarca, 118 8:30-13:00 16:00-20:00
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