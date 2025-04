Home

18 Aprile 2025

Livorno 19 aprile 2025 Pasquetta, Aamps: attenzione ai correttivi straordinari del servizio in alcuni quartieri

AAMPS/Retiambiente invita i cittadini a prestare attenzione ai correttivi straordinari inseriti nei servizi di lunedì validi per alcune aree/quartieri

AAMPS/Retiambiente informa che il giorno domenica 20 aprile 2025 (Pasqua) i servizi di raccolta dei rifiuti non subiranno modifiche mentre sono previste alcune variazioni per il giorno successivo 21 aprile (Pasquetta).

I cittadini sono pertanto invitati a prestare attenzione alla programmazione straordinaria di lunedì prossimo valida per le varie aree/quartieri:

VITTORIA – STAZIONE – ZOLA (zona gialla)

Organico: servizio attivo la mattina (solo per l’esposizione dei mastelli dalle ore 21.00 di domenica alle 5.00 di lunedì).

SANT’JACOPO – MARRADI (zona verde)

Organico: servizio attivo la mattina (solo per l’esposizione dei mastelli dalle ore 21.00 di domenica alle 5.00 di lunedì).

LIVORNO EST (colore indaco)

Multimateriale: servizio anticipato alla mattina (esporre i rifiuti entro le ore 6.00 di lunedì).

ARDENZA – LA ROSA (zona arancione)

Non sono previste raccolte il lunedì.

LIVORNO NORD (zona rossa)

Multimateriale: servizio confermato la mattina (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di domenica alle 5.00 di lunedì).

LIVORNO SUD (colore blu)

Indifferenziato: servizio posticipato a lunedì 28 aprile

PICCHIANTI – PORTA A TERRA (colore violetto)

Multimateriale: posticipato a martedì 22 aprile (esporre i rifiuti dalle ore 7.00 alle 12.00).

PENTAGONO – CENTRO ALLARGATO

Sono confermate le vuotature di tutte le postazioni ad accesso controllato.

L’Azienda aggiunge che il Centro di raccolta in via Cattaneo e il Centro del Riuso creativo “Evviva” risulteranno chiusi e riapriranno martedì 22/04/2024. Sia l’attività di spazzamento manuale che l’attività di spazzamento meccanizzato (non quello con la regolazione della sosta) saranno svolte secondo la programmazione ordinaria

Per ulteriori informazioni: numero verde 800-031.266, info@aamps.livorno.it, www.aamps.livorno.it, facebook/instagram/APP (“Aamps Livorno”).

