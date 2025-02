Home

Cronaca

Aree pubbliche

Passaggi pedonali e ciclabile su Viale Italia, un pericoloso paradosso per la sicurezza?

Aree pubbliche

24 Febbraio 2025

Passaggi pedonali e ciclabile su Viale Italia, un pericoloso paradosso per la sicurezza?

Livorno 24 febbraio 2025 Passaggi pedonali e ciclabile su Viale Italia, un pericoloso paradosso per la sicurezza?

L’amministrazione comunale di Livorno, nell’intento di migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti su Viale Italia, ha recentemente implementato passaggi pedonali rialzati e poi realizzato una pista ciclabile. L’iniziativa, lodevole nella sua finalità, presenta però un’innegabile criticità che mette a rischio la sicurezza degli utenti più vulnerabili.

Come si vede dalla foto allegata, la nuova pista ciclabile, realizzata lungo la passeggiata a mare, divide in due il marciapiede preesistente. Questo intervento, pur favorendo la mobilità ciclistica, crea un ostacolo significativo per i pedoni che intendono attraversare Viale Italia utilizzando le strisce pedonali rialzate e no presenti lungo il percorso riservato alle due ruote. Infatti, manca una corretta segnalazione e un collegamento sicuro tra le strisce pedonali e la pista ciclabile. Chi attraversa la strada si trova costretto ad attraversare un tratto di ciclabile senza protezione, esponendosi al rischio di incidenti, soprattutto in presenza di veicoli in transito.

La situazione è anche paradossale se si pensa che per la sicurezza dei ciclisti nella ciclabile c’è la presenza di una striscia discontinua, appositamente realizzata per consentire l’accesso dei mezzi di pulizia, mentre per l’attraversamento pedonale a pochi metri non si è previsto niente per i pedoni a.

“Il dettaglio dell’attraversamento dei pedoni sulla ciclabile, apparentemente minore”, si rivela invece un elemento di grave pericolo; costringe i pedoni a una manovra pericolosa per raggiungere le strisce pedonali e pone in pericolo anche i ciclisti che si vedono tagliare la strada improvvisamente

Ci si chiede, quindi, se l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale sia stato effettivamente raggiunto. La realizzazione di passaggi pedonali rialzati e di una pista ciclabile, se non integrati in modo coerente e sicuro, rischia di trasformarsi in un paradosso, creando un ambiente urbano più pericoloso che sicuro per i pedoni ed i ciclisti.

L’assenza di strisce pedonali sulla ciclabile che collegano in sicurezza i passaggi pedonali sulla carreggiata principale rappresenta una lacuna progettuale che necessita di un immediato intervento correttivo. Si auspica, pertanto, un rapido intervento da parte dell’amministrazione comunale per risolvere questa criticità e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Passaggi pedonali e ciclabile su Viale Italia, un pericoloso paradosso per la sicurezza?