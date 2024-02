Home

9 Febbraio 2024

"Questa soluzione che provoca ancora più criticità per gli automobilisti e mette in pericolo l’incolumità dei pedoni"

Livorno, 9 febbraio 2024 – Passaggi pedonali rialzati, per Aci: “insistere non è la strada giusta”

Aci Livorno: Insistere con i passaggi pedonali rialzati ( e non solo ) non è la strada giusta. Sì a semafori on-demand e con telecamere che limitano la velocità dei veicoli.

E’ di ieri la notizia che sono stati installati sul Viale della Libertà due passaggi pedonali rialzati: uno all’altezza della farmacia e uno davanti all’entrata di Villa Fabbricotti. Aci Livorno da sempre si trova contro questa soluzione che provoca ancora più criticità per gli automobilisti e mette in pericolo l’incolumità dei pedoni.

Per Aci Livorno la soluzione adottata colpisce ancora di più gli automobilisti e mette a rischio la sicurezza degli stessi pedoni. Una misura, quella dei passaggi pedonali, ribadisce Aci, che serve a ben poco perché il rallentamento avviene subito nell’immediata vicinanza del passaggio rialzato; circa tre metri prima, creando brusche e improvvise frenate che possono creare tamponamenti e situazioni di pericolo per i pedoni.

L’Ente di Via Verdi ricorda inoltre che gli stessi “dossi” rappresentano da sempre un serio problema per i mezzi di soccorso, basti pensare che ad ogni frenata si ha un ritardo di circa 40 sec. sul percorso da effettuare. E che gli urti provocati nell’attraversare il passaggio pedonale rialzato possono provocare danni ai pazienti, soprattutto per coloro che hanno gravi lesioni, e per l’equipaggio stesso. Stesse criticità sui ritardi anche per i mezzi dei Vigili del fuoco e pattuglie di polizia.

La soluzione da sempre suggerita da Aci Livorno è:

l’installazione di semafori on-demand, che permettono al pedone di prenotare, tramite un pulsante, il semaforo verde, per un attraversamento stradale in totale sicurezza.

Nel caso in cui questa soluzione risultasse troppo onerosa l’ente di Via Verdi consiglia vivamente l’installazione di attraversamenti Paver Led che assumono un’importante funzione di sicurezza; si illuminano all’avvicinarsi di un pedone, illuminando il camminamento e rendendo sicuro il passaggio sulle strisce. Allo stesso tempo l’illuminazione a led viene avvertita visivamente dal conducente del veicolo che rallentando anticipatamente permette al pedone di attraversare la strada in piena sicurezza.

Infine, più volte Aci ha ricordato come in molte località sono installati semafori dotati di telecamera, i così detti semafori intelligenti che; una volta programmati con la velocità da rispettare, rilevano la velocità dei veicoli, facendo scattare la lanterna rossa se l’automobilista supera i km/h preimpostati. Quest’ultimo semaforo non è ancora stato omologato anche se era stato previsto da una normativa del 2010.

I passaggi pedonali rialzati, ribadisce Aci, sono dannosi e non risolvono il problema della sicurezza creano distrazione e inquinamento.

