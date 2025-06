Home

1 Giugno 2025

Livorno 1 giugno 2025 Passaggio di cintura per i folgorini, tutti i nomi

Giovedì scorso si è svolta la 19ª cerimonia di passaggio di grado per le cinture colorate del settore giovanile di Karate della ASD Esercito – 187° Folgore di Livorno, presso la palestra della Caserma “Paolo Vannucci”. L’evento ha registrato oltre 250 presenze, tra atleti, tecnici, dirigenti e familiari, testimoniando l’importanza e la partecipazione attiva della comunità sportiva.

Sul tatami si sono schierati circa 80 partecipanti: 67 atleti, 8 tecnici e 1 dirigente. Tra gli atleti, 58 hanno conseguito la promozione al grado superiore, dimostrando impegno, disciplina e crescita tecnica. La cerimonia è stata aperta dal Presidente, 1º Luogotenente (ris.) Costantino Oliverio, che ha espresso gratitudine verso gli atleti per la loro costanza e determinazione, le famiglie per il supporto continuo e lo staff tecnico per il lavoro svolto dietro le quinte.

La direzione tecnica ha guidato gli atleti in una serie di dimostrazioni, evidenziando le abilità acquisite dai più giovani, a partire dai 4 anni d’età, sino alle elevate abilità presentate dagli agonisti. I giovani preagonisti hanno mostrato continui progressi, attraverso la costante e continua frequenza negli allenamenti, evidenti sono state le evoluzioni nella coordinazione motoria, nella capacità della gestione dell’equilibrio e ulteriore guadagno sulla mobilità articolare. Altrettanto, negli agonisti, le abilità tecniche nelle azioni di pugno, di calcio e delle proiezioni (tecniche di atterramento dell’avversario) sono state condotte con estrema attenzione e precisione, peculiarità di questa disciplina sportiva, rinvigorendo il sentito e sano spirito competitivo.

Particolarmente significativa è stata la partecipazione degli atleti dimostratori di alto livello nelle specialità del Kumite e del Kata, tra cui Jacopo Citi, Andrea Bozzi, Simone e Samuele Corvaglia, che hanno ispirato i più giovani e i meno esperti.

Le neo cinture colorate:

– Bianca/gialla: D’adamo Emanuele, Faralli Niccolò, Morando Delia Emma, Morando Saverio

– Gialla: Biasci Zoe, Costabile Samuele, Franchi Alessandro, Gradassi Greta, Guzzini Mario, Lenzi Michele, Melani Caterina, Nastasi Francesco Domenico, Parolin Lorenzo, Scibelli Sara, Scibelli Stefano, Socci Pablo, Vergari Giulia, Vergari Teresa

– Arancione: Battiato Riccardo, Bonanno Davide, Gini Maddalena, Guimaraes Aurora, Lenoci Emma Rebecca, Lenzi Spagnoli Emanuele, Mariotti Luca, Mazzotta Matteo, Moscatiello Emanuele, Stillo Francesco, Visha Kataleya

– Verde: Casale Giosuè, Cossu Alessia, Della Valle Beatrice, Della Valle Giorgio, Della Valle Matilde, Ferro Anna, Johnson Emma, Moscatiello Davide, Pantano Anna, Pili Edoardo

– Blu: Baldini Elia, Battista Michele, Boni Bianca, Cossu Salvatore, De Cosmo Sofia, De Sanctis Andrea, Di Biasi Dario, Diodato Matteo, Dubini Carlo, Gini Emanuele, Giugno Andrea, Rizzo Elyas Amir, Strazzabosco Valentina, Termini Gabriele

– Marrone: Baldini Auro, Ligas Gabriele, Sartor Anita

Hanno preso parte alla cerimonia gli atleti Luca Pilagatti, Emma Ludovica Frizzi, Edoardo Ligas, Leonardo Nannini, Vittoria Millauro, Daina Iride Sartori, Alessandro Ferrari, Olga Giuntini, Matteo Sartor.

Lo staff tecnico, composto da Antonio Citi, Daniele Pilagatti, Massimiliano Parolin, Graziano Ligas, Vincenzo Corvaglia, Rico Simonetti e Gloria Pratesi, continua a contribuire quotidianamente alla formazione degli atleti, consolidando il percorso educativo e sportivo del club.

L’attività del corso proseguirà come da programmazione fino al 9 giugno, per poi lasciare spazio al progetto estivo “Folgore Summer Days”, che offrirà ulteriori opportunità di crescita e sviluppo per tutti i partecipanti e per coloro che ne vogliono fare parte. Per informazioni sezionesportivafolgore@gmail.com

