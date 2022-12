Home

26 Dicembre 2022

Passaggio di cinture e medaglie per gli atleti Kodokan Sport Club Livorno/G.S. Vigili del Fuoco Sez. Judo

Livorno 26 dicembre 2022

Gli atleti e i tecnici del Kodokan Sport Club Livorno / G.S. Vigili del Fuoco Sez. Judo sono stati impegnati negli esami di Graduazione per passaggio di cintura e per la seconda fase del Campionato Regionale (cinture scure).

Entrambe le giornate si sono svolte presso il palazzetto M. Falci di Piombino. Gli agonisti Aidone Francesco e Corsani Davide sono stati promossi 2°DAN, Marcelo Letona 1°DAN, e Matteo Favilla 1°DAN agonistico.

Hanno invece superato l’esame per il 3° DAN gli atleti Lavagi Luca e Roggi David.

A tutti loro vanno i complimenti del gruppo sportivo per questi importanti risultati raggiunti nel loro percorso formativo. Un ringraziamento ai Tecnici Niccolò Fiocchi e Marco Nardi che hanno aiutato gli atleti nella preparazione tecnica per sostenere gli esami.

Tutti medagliati gli agonisti, accompagnati dal Direttore Tecnico del Gruppo Sportivo Luca Aiello, impegnati sul tatami nella seconda fase del Campionato Regionale Toscano.

Secondo gradino del podio nella categoria Junior/Senior per Davide Corsani Kg 81 e Emanuele Quedrotti Kg 60. Medaglia di Bronzo per Agostini Leonardo cat. Cadetti 73 kg, per Bragagni Davide cat. Cadetti 66 kg e per Cristiano Marinò nella cat. Junior/Senior Kg 90.

