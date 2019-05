Home

Passaggio di consegne per i vigili del fuoco: Paola lascia, arriva Qualizza

27 maggio 2019

Livorno – Si è tenuto stamani, presso la sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno, il passaggio di cosegne tra il Comandante Alessandro Paola, destinato ad assumere il prestigioso incarico di Dirigente dell’Ufficio di Coordinamento e Gestione dell’Emergenza presso il Ministero dell’Interno Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e L’ing. Paolo Qualizza, Dirigente Superiore e nuovo Comandante Provinciale di Livorno.

L’ing. Qualizza proviene dal Comando Vigili del Fuoco di Arezzo, nell’amministrazione dal 1994, è lureato in ingegneria civile con specializzazione post laurea in Sicurezza e Protezione Industriale,

ha preso parte all’attività di soccorso a seguito del terremoto di Umbria e Marche del 1997, quello dell’Aquila del 2009, dell’Emilia del 2013 e dell’Italia centrale del 2016.

Ha inoltre partecipato a varie missioni internazionali tra le quali quella seguito del sisma in Indonesia del 2006 e di quello di Haiti del 2011.

L’ing. Qualizza ha inoltre coordinato le squadre dei vigili del fuoco in occasione dei Grandi Eventi per i funerali di Papa Giovanni Paolo II del 2005 e per le Olimpiadi invernali di Torino del 2006.