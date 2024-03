Passaggio gru, chiusura momentanea di via Paleocapa e di un tratto di via del Marzocco

Home

5 Marzo 2024

Momentanea chiusura di via Paleocapa e di un tratto di via del Marzocco per il passaggio di alcune gru

Per la mattina di domani, mercoledì 6 marzo, è previsto il passaggio, tra l’area portuale e via Salvatore Orlando, di alcuni mezzi di sollevamento (carrelli elevatori) di notevole altezza.

Tenuto conto delle problematiche e delle limitazioni relative alla viabilità all’interno del porto commerciale, si renderà necessario osservare un particolare itinerario tra il Varco Valessini e via Salvatore Orlando, nel senso di marcia ovest–est. A tal fine occorrerà chiudere via Pietro Paleocapa e un tratto di via del Marzocco (quello tra via Paleocapa e Varco Valessini, dato che il vigente senso di marcia ha la direzione opposta rispetto al percorso che è stato ritenuto idoneo per i carrelli elevatori.

Il divieto di transito sarà in vigore dalle ore 9.30, per il tempo strettamente necessario al passaggio dei mezzi.

