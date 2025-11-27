Passaporto, al via il nuovo servizio di prenotazione agli sportelli di piazza Saragat e via Settembrini

Home

Cronaca

27 Novembre 2025

Livorno, 27 novembre 2025

Passaporto elettronico: dal primo dicembre si potrà prenotare un appuntamento per la richiesta di rilascio anche presso i Centri servizi al cittadini Area Nord (in piazza Saragat 1) e Area Sud (via Settembrini 33) del Comune di Livorno.

In collaborazione con la Questura, l’amministrazione comunale ha attivato questo nuovo servizio, che permetterà ai cittadini di richiedere il passaporto direttamente allo sportello, invece che on line sul sito della Polizia di stato, dove per accedere è richiesto lo SPID. Essendo prevista un’identificazione da parte dell’impiegato comunale, il cittadino dovrà presentarsi munito di un documento di identità valido e non sarà possibile delegare terzi.

A quel punto sarà sufficiente presentarsi alla Questura di Livorno o in uno degli altri uffici competenti al rilascio del passaporto elettronico indicati in fase di prenotazione (Commissariato di Cecina, Commissariato di Rosignano Solvay, Commissariato di Piombino, Commissariato di Portoferraio) per presentare la documentazione necessaria al rilascio del passaporto.

Il servizio sarà attivo a partire da lunedì 1° dicembre presso gli sportelli di piazza Saragat 1 e via Settembrini 33, aperti dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30.

Per informazioni:

Centro servizi Area Nord: 0586824811

Centro servizi Area Sud: 0586824920