Passeggiata dalla Fortezza Vecchia ai 4 Mori, Salvetti: iniziata la riqualificazione

9 Gennaio 2026

Livorno 9 gennaio 2026

Luca Salvetti: sono iniziate le operazioni di riqualificazione della passeggiata che va dalla Fortezza Vecchia ai Quattro Mori.

Cambierà la banchina di attracco dei pescherecci, scompariranno gli antiestetici new jersey, verrà creata una passeggiata per livornesi e turisti con affaccio sulla darsena e cambierà volto il pontile centrale dove sono già state smontate le vecchie coperture. Si tratta di un non luogo scollegato dal resto della città ridisegnato con nuovi percorsi, con un nuovo sistema di illuminazione a led, arredi e pensiline in materiale green, sormontate da pannelli fotovoltaici che serviranno a dare energia alla filiera della pesca che caratterizza l’area d’intervento. All’interno del progetto è stata creata anche un’area ecologica, per la raccolta differenziata dei rifiuti generati dall’attività della pesca.

Il progetto è di BT Works, con lo studio di Architettura Pastorelli e lo Studio RPM di ingegneria impiantistica.

Autorità di Sistema Portuale e Amministrazione Comunale insieme per continuare a trasformare Livorno.