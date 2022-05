Home

Passi col rosso? La multa non vale se il rilevamento avviene di notte, ecco cosa dice la legge

30 Maggio 2022

Auto e normative – 30 maggio 2022

Multa passaggio semaforo rosso: non vale se il rilevamento avviene di notte, per essere più precisi non vale se effettuata dalle 23.00 alle 07.00 salve alcune eccezioni fatte salve particolari condizioni di circolazione, spetta quindi alla PA provare le ragioni per cui i semafori erano accesi

E’ quanto stabilisce Art. 169 del codice della strada:

Regolamento di Attuazione Funzionamento degli impianti semaforici

1. Il funzionamento degli impianti semaforici a tempi fissi è vietato dalle ore 23.00 alle ore 7.00; è consentito per quelli comandati automaticamente dai veicoli, per quelli “a richiesta” azionati dai pedoni e per quelli coordinati o a più programmi, in cui sia previsto uno specifico programma notturno con durata ridotta del ciclo semaforico.

2. Allorchè si verificano particolari condizioni di circolazione, con flussi di traffico elevati, o presenza di sensi unici alternati, o lavori in corso e simili, è consentito il funzionamento degli impianti semaforici anche tra le ore 23.00 e le ore 7.00.

3. Durante i periodi di spegnimento, diurni o notturni, l’impianto semaforico deve essere posto a luci gialle lampeggianti.

4. L’impianto semaforico deve essere dotato di dispositivi che non consentano la contemporaneità di segnali in contrasto fra loro e che; in caso di blocco o di guasti, rendano automatico il passaggio dell’impianto a luci gialle lampeggianti.

Alla luce di detta norma, se al conducente viene contestato il passaggio con il semaforo rosso proprio nelle ore notturne, poiché il funzionamento del semaforo è precluso; spetta al PA dimostrare la sussistenza di un programma apposito di accensione e le condizioni che lo giustificano.

Queste le precisazioni che hanno condotto il Giudice di Pace di Pinerolo ad accogliere il ricorso di un automobilista (rappresentato dalla Globoconsumatori) e all’annullamento dei verbali notificati con la sentenza del 2 maggio 2022

LA SENTENZA, CLICCA QUI

