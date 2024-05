Home

Passion Uisp: tre giorni di eventi per promuovere lo sport

21 Maggio 2024

Livorno 21 maggio 2024

Lo sport come motore per promuovere il senso di appartenenza e lo spirito di gruppo in tutta la cittadinanza, dai più piccoli ai più grandi. Questo è il senso di Passion Uisp, la manifestazione organizzata dal Comitato Terre Etrusco-Labroniche della Uisp con il patrocinio del Comune di Livorno, e la collaborazione di Decathlon e la Medicina dello Sport che andrà in scena da venerdì 24 a domenica 26 maggio alla Rotonda di Ardenza.

«Questa tre giorni è il coronamento di quello che facciamo e promuoviamo da sempre come Uisp. – ha dichiarato il Presidente del Comitato Daniele Bartolozzi – Passion Uisp è il nostro modo educato e garbato, ma anche urlato, per ricordare a tutti l’importanza dello sport di base. La Uisp ha nel suo dna lo sport come un qualcosa che deve essere praticato da tutta la comunità, senza alcuna distinzione. Chiunque potrà venire e provare insieme ai nostri istruttori, ai nostri referenti e alle nostre società tantissime discipline. Dai più piccoli ai più grandi, tutti avranno la possibilità di cimentarsi in tanti sport diversi. Vogliamo ribadire l’importanza dello sport come bene comune per il benessere di tutti, ricordando che si può stare al centro dell’attenzione anche se non siamo professionisti o campioni olimpici».

«La Uisp – ha sottolineato il sindaco di Livorno Luca Salvetti – è il motore essenziale di tante attività che vengono fatte nella nostra città. Da parte mia voglio invitare tutti a partecipare a Passion Uisp,un’iniziativa che ha una grande capacità di coinvolgimento. Sono eventi come questi a rendere ancora più facile il lavoro dell’amministrazione nel creare appuntamenti e occasioni per far venire sempre più persone a vivere le bellezze di Livorno».

Dalla mattina fino alla sera, per tutto il weekend il programma sarà ricco di tantissimi eventi, a partire dall’esibizione del Signore degli Anelli Vittorio Valvo, pronto a lasciare ancora una volta tutto il suo pubblico a bocca aperta. La Ginnastica La Pira si occuperà della ginnastica artistica e acrobatica, mentre il pattinaggio sarà affidato alla Cigna Gymnasium. I tessuti aerei, la danza, i balli caraibici e i balli latino-americani saranno invece presentati da Mythos Arte e Movimento, con la scuola di danza Filippi che metterà in scena diverse esibizioni di danza moderna. La Livorno Salvemini farà vedere un combattimento di boxe tra dilettanti olimpici. Il Rugby Livorno sarà presente con il suo allenatore-educatore Rocco Montanaro, mentre il Centro Fitness Le Fate si occuperà dell’esibizione di pilates e master cycling. Per il podismo i referenti saranno le società dell’Atletica Amaranto e i Sempre Di Corsa. Oltre alla pallacanestro e alla pallavolo, che sarà affidata agli istruttori UISP e alla società del Borgo Rosso Volley, ci sarà anche spazio per il ciclismo con percorsi a gimkana tutti da provare e per il gruppo A.F.A. (Attività Fisica Adattata) della UISP. Allo stand del Circolo La Rosa si potrà conoscere la disciplina dello shiatsu. Infine, anche l’Associazione Genitori per la cura e l’assistenza ai Bambini Affetti da Leucemia o Tumore (A.G.B.A.L.T.) sarà presente con un suo spazio. Da ricordare anche che venerdì mattina i vigili urbani faranno una lezione sull’educazione stradale.

Non mancheranno momenti di dibattito dove interverranno rappresentanti del modo sportivo, Universitario e medici sportivi, dove si discuterà del rapporto tra attività fisica e salute e di come lo sport debba essere un diritto per tutti, tenendo bene a mente valori fondamentali come l’inclusione e l’educazione.

Dopo aver consumato energie tra un’attività e l’altra, ci si potrà rifocillare ai tanti stand di street food presenti alla Rotonda di Ardenza prima di mettersi a sedere e ascoltare la musica proposta delle molte band cittadine che faranno da sottofondo nelle serate di venerdì e domenica. Dieci cantautori della Wos Academy e dodici gruppi musicali saranno protagonisti sul palco per rendere questa tre giorni ancor più divertente e coinvolgente.

