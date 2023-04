Home

Sport

Basket

Passione per il basket e integrazione professionale, l’impegno della Farmacia Pierini

Basket

3 Aprile 2023

Passione per il basket e integrazione professionale, l’impegno della Farmacia Pierini

Il supporto alla Libertas e la collaborazione con Sorgente Tesorino

Livorno, 3 aprile 2023 – Manca pochissimo al derby di basket della città (Libertas vs Pielle del 5 aprile).

Una partita che non si gioca solamente con palleggi e tiri, ma che vede numerose professionalità lavorare a bordo campo nel corso del campionato.

Tra queste c’è sicuramente il lavoro di medici e consulenti per l’integrazione e la nutrizione degli atleti.

I ragazzi della Libertas possono infatti contare anche sulla professionalità e sul supporto di consulenza tecnico-scientifica del dottore farmacista Edoardo Pierini, titolare di una farmacia a Stagno.

Sponsor della società amaranto, il dott. Pierini fornisce – oltre al materiale medicale – integratori alimentari agli atleti e indicazioni su come utlizzarli al meglio, in collaborazione attiva con lo staff medico della società, guidato dal dottor Andrea Giorgetti.



« Da appassionato di sport e dello sport livornese, sono tifoso della mia squadra di basket e di tutti i ragazzi che fanno sport e promotore dello sport anche come prevenzione» , dice il dott. Edoardo Pierini .

«La mia filosofia è quella di promuovere la prevenzione che deve partire da un’alimentazione corretta e dall’incentivazione allo sport a tutte le età.

Come il logo che segue tutte le mie attività, una “P” di Pierini che assomiglia a una freccia lanciata in avanti e che impersonifica l’atleta che vuole raggiungere un obiettivo:

per l’atleta agonista è quello di vincere ma è anche, e soprattutto, quello della ricerca della salute, che non deve passare dal farmaco ma dalla prevenzione, dall’attività sportiva e dall’alimentazione».

Oltre alla collaborazione con la Libertas, il dott. Pierini cura l’aspetto nutrizionale sportivo di giovani atlete e atleti che hanno già raggiunto importanti traguardi a livello nazionale e internazionale.

Tra questi i tennisti Lorenzo Musetti (n. 21 del mondo della classifica ATP) e Martina Trevisan (n. 20 del mondo della classifica WTA, prima tra le donne italiane) e il campione del mondo di kitesurf Andrea Principi.

Pierini ha inoltre avviato una collaborazione con la Sezione Nautica Benci Centro per cui sarà presente a tutte le tappe delle gare remiere che culmineranno nel Palio Marinaro 2023 a luglio, dalla Coppa Liberazione del 25 aprile alla Coppa Santa Giulia del 22 maggio e poi alla Coppa Risiatori a inizio giugno e alla Coppa Barontini di fine giugno.



«Quella con il dott. Pierini è una collaborazione molto costruttiva e attenta, specifica, specialistica e professionale», commenta Andrea Giorgetti, medico sociale della Libertas 1947. «Collaboriamo all’integrazione del motore umano e biologico dell’atleta, cercando di farlo funzionare nel miglior modo possibile, anche grazie alla fornitura da parte del dott. Pierini di prodotti di integrazione alimentare di altissima qualità a marchio Inkospor. Per cui lavoriamo su una dieta sportiva e sull’integrazione pre e post-gara differenziata da atleta ad atleta. E il nostro supporto tecnico, pratico e clinico è positivo, perché i ragazzi stanno bene e hanno ottimi recuperi post gara».

Con il ritorno della Libertas al PalaMacchia di via Salvador Allende per le gare casalinghe debutterà poi il progetto di collaborazione tra il dott. Pierini e l’Acqua minerale naturale Sorgente Tesorino, per cui verranno allestiti all’ingresso del palazzetto due totem informativi e saranno distribuite bottiglie d’acqua brandizzate, sulla cui etichetta sarà apposto un QR code che rimanda a una pagina Internet di presentazione del lavoro del dott. Pierini nel campo della nutrizione sportiva.



Totem informativi con logo e il QR code verranno comunque allestiti in anteprima già per il derby del 5 aprile all’ingresso del Modigliani Forum.