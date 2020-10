Home

Cronaca

Passo in ospedale, ecco il nuovo calendario per per gli ingressi

Cronaca

19 Ottobre 2020

Passo in ospedale, ecco il nuovo calendario per per gli ingressi

Livorno, ecco il nuovo calendario per la regolamentazione del “passo” in ospedale

LIVORNO, 19 ottobre 2020

Cambiano le nuove modalità di accesso per l’ingresso in ospedale così come disposto dell’ordinanza n. 94 del 16/10/2020 a firma del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

In particolare le visite ai degenti saranno consentite limitando a 10 minuti la presenza che dovrà essere di una sola persona a paziente. L’accesso, inoltre, sarà consentito al “passo” del pranzo (12.30-13.30) o della cena a giorni alterni (18.30-19.30) secondo uno specifico calendario. Le indicazioni sono valide salvo specifiche e ulteriori limitazioni al “passo”.

Nei reparti di Cardiologia, Medicina generale, Nefrologia, Neurologia, Oncoematologia e Pneumologia sarà consentito l’accesso:

– al passo del pranzo (12.30-13.30) il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica.

– al passo della cena (18.30-19.30) il martedì, giovedì e sabato.

Nei reparti di Anestesia e Rianimazione, Chirurgia generale, Chirurgia vascolare, Dernatologia, Materno-Infantile, Neurochirurgia, Oculistica, Ortopedia, Otorino, Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (Spdc) e Urologia sarà consentito l’accesso:

– al passo del pranzo (12.30-13.30) il martedì, giovedì e sabato

– al passo della cena (18.30-19.30) il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica.

Si ricorda, inoltre, che in caso di prestazioni da eseguire all’interno dell’ospedale sarà consentito l’ingresso a non più di un accompagnatore.