12 Novembre 2023

Livorno 12 novembre 2023 – Passuello, la Livorno Half Marathon è sua

Neanche la pioggia ha potuto tenere lontani i podisti iscritti alla sesta edizione della Benetti Livorno Half Marathon.

Sono stati svariate centinaia gli appassionati in gara, divisi fra la mezza maratona prova nazionale Uisp da disputare individualmente o in staffetta per due e la Stralivorno non competitiva di 7,8 km.

Ancora una volta la mezza maratona, nata dalle ceneri della maratona livornese che affondava le sue radici nel secolo scorso, ha dimostrato che la città è un luogo ideale per accogliere i corridori, offrendo loro un percorso in grado di incantare.

A primeggiare è stato Domenico Passuello (Gs Lucchese), un successo atteso per un anno dopo la terza piazza del 2022.

Passuello ha fatto segnare il tempo di 1h11’00” precedendo di 40” il filippino del Gs Maiano Lorenzo Castro e di 49” Marco Di Pardo (C.Battisti Misericordia Vernio).

Vittoria kenyana fra le donne con Nancy Kerubo Kerage (Atl.Lib.Unicusano Livorno) prima in 1h18’26” davanti alla compagna di colori Margherita Voliani a 2’02” e a Claudia Marietta (Gs Lammari), campionessa uscente, a 5’45”. Ben 914 gli arrivati al traguardo, a cui vanno aggiunti i tantissimi che hanno preso parte alla Stralivorno non competitiva di 7,8 km.

Tantissimi hanno contribuito all’ennesimo successo della Benetti Livorno Half Marathon a cominciare dall’amministrazione comunale che ne ha fatto un vessillo delle tradizioni della città labronica, per proseguire con la Regione Toscana, la Provincia di Livorno, la Folgore, l’Accademia Navale come sempre attraversata dal percorso, la Guardia di Finanza, il Cantiere Benetti anche questo tappa fissa attraverso i 21,097 km del tracciato, senza dimenticare tutte le associazioni e gli sponsor che sono da sempre al fianco della gara, pronta a tornare il prossimo anno per un’edizione ancora più rigogliosa.

