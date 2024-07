Home

26 Luglio 2024

La patente a punti per i cantieri non è idonea per aumentare la sicurezza

Inoltre tempi troppo stretti e procedure telematiche per il rilascio incerte e critiche

Livorno 26 luglio 2024 – Patente a punti nei cantieri, CNA critica

“CNA conferma il giudizio complessivamente critico nei confronti della patente a crediti per l’edilizia che imporrà nuove carte e burocrazia senza di per sé aumentare la sicurezza nei cantieri”: a sostenerlo è Ilaria Niccolini coordinatrice provinciale di CNA Costruzioni dopo la riunione conclusiva del tavolo tecnico presso il Ministero del lavoro per definire il decreto attuativo della nuova normativa. “La Confederazione – aggiunge il presidente provinciale di CNA Costruzioni Gianluca Botta – ha ribadito che la patente a crediti non rappresenta lo strumento idoneo a qualificare le imprese e innalzare i livelli di sicurezza ma che il percorso obbligato è la qualificazione delle imprese. Non è più rinviabile infatti una legge sull’accesso alla professione. Inoltre è necessario potenziare il sistema dei controlli sostanziali piuttosto che introdurre nuovi appesantimenti burocratici”.

“Rimangono anche criticità e incertezze – continua Niccolini – in particolare per quanto riguarda le procedure telematiche di rilascio della patente, la sospensione cautelare della patente e il mancato coinvolgimento delle associazioni dei datori di lavoro nelle commissioni che dovranno valutare la congruità dei corsi di formazione per il recupero dei crediti decurtati. In particolare i tempi sono strettissimi per il rilascio delle patenti a crediti, dato che si parla di circa un milione entro la fine di settembre, con ovviamente l’agosto e le ferie nel mezzo”. “Abbiamo pressato il Governo almeno per cercare di migliorare l’impianto normativo a favore delle micro e piccole imprese – conclude Botta – con l’accoglimento di alcune richieste finalizzate a limitare l’impatto della patente a crediti, quali l’ampliamento delle casistiche per l’attribuzione di ulteriori crediti, e l’incremento dei crediti per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa in assenza di violazioni”.