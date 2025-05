Patente mai presa e droga in tasca: denuncia e segnalazione per un 39enne nordafricano

Home

18 Maggio 2025

Piombino (Livorno) 18 maggio 2025 Patente mai presa e droga in tasca: denuncia e segnalazione per 39enne nordafricano

Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Piombino, impegnati in una serie di verifiche mirate nelle zone periferiche e rurali del comune. Durante un recente intervento nella località Colmata, i militari hanno proceduto a denunciare un 39enne

Nel corso delle attività di controllo, i Carabinieri hanno fermato un 39enne, di origini nordafricane e regolarmente presente sul territorio nazionale, sorpreso alla guida di un’auto senza aver mai conseguito la patente. Per lui è scattata la denuncia per guida senza titolo abilitativo, a cui si è aggiunta una segnalazione alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di una piccola quantità di cocaina destinata all’uso personale.

Le operazioni rientrano in un più ampio piano di presidio e prevenzione della legalità predisposto dall’Arma sul territorio, volto a contrastare comportamenti pericolosi e illeciti che minano la sicurezza pubblica.