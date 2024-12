Home

Provincia

Patente revocata da 9 anni ma non smette di circolare, sorpreso ancora alla guida

Provincia

30 Dicembre 2024

Patente revocata da 9 anni ma non smette di circolare, sorpreso ancora alla guida

Rosignano Solvay (Rosignano Marittimo, Livorno) 30 dicembre 2024 Patente revocata da 9 anni ma non smette di circolare, sorpreso ancora alla guida

I Carabinieri della Stazione di Rosignano Solvay, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi sulla sicurezza stradale disposi dal Comando Provinciale Carabinieri di Livorno, in linea con le direttive condivise in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Livorno, hanno effettuato controlli nelle principali arterie stradali anche in orario notturno.

Nel corso del servizio, in quella via Benedetto Croce, i carabinieri hanno individuato e fermato un uomo sulla trentina mentre si trovava alla guida di un’autovettura di grossa cilindrata.

Già noto per alcuni precedenti, alla richiesta di mostrare i documenti, l’automobilista è risultato sprovvisto della patente di guida poiché revocata dal 2015. Lo stesso è risultato non nuovo a tali violazioni in quanto, a seguito di ulteriori verifiche, i carabinieri hanno verificato che lo stesso era stato già sorpreso a circolare con patente revocata. È stato pertanto denunciato in stato di libertà per guida senza patente – recidiva – ed il mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca.