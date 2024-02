Home

Patenti ritirate, due conducenti sorpresi in stato di alterazione alcolica

13 Febbraio 2024

13 Febbraio 2024

Intensificati controlli stradali a L ivorno: due violazioni per guida in stato di ebbrezza riscontrate

Livorno 13 febbraio 2024 – Patenti ritirate, due conducenti sorpresi in stato di alterazione alcolica

Nelle zone strategiche di Livorno, quali Porta a Mare, Fonti del Corallo, Parco Levante e Mercato, i Carabinieri hanno recentemente condotto una serie di controlli mirati al fine di garantire la sicurezza stradale. Durante l’operazione, sono state controllate 16 autovetture e 35 persone, con l’obiettivo di individuare e prevenire comportamenti pericolosi alla guida.

Purtroppo, due episodi hanno evidenziato violazioni gravi al Codice della Strada in relazione alla guida in stato di ebbrezza. Nel primo caso, un 45enne di origini albanesi è stato fermato mentre era alla guida del suo furgone. Durante il controllo, è emerso che manifestava una chiara alterazione psicofisica e ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sul tasso alcolemico e sulla possibile assunzione di sostanze stupefacenti. Di fronte a tale situazione, i militari hanno agito tempestivamente ritirando la sua patente e procedendo con la denuncia all’Autorità Giudiziaria per rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolico e per guida in stato di alterazione.

Una situazione simile si è verificata con una 36enne, la quale, durante un controllo da parte di una pattuglia del NORM, ha presentato evidenti segni di alterazione psicofisica. Anche lei ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti richiesti, con conseguente ritiro della patente di guida e denuncia per guida in stato di alterazione psicofisica.

Questi episodi sottolineano l’importanza dei controlli stradali nel garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada e nel contrastare comportamenti pericolosi che mettono a rischio la vita degli automobilisti e dei pedoni. I Carabinieri continueranno a vigilare con attenzione per prevenire e reprimere tali violazioni, contribuendo così a rendere le strade di Livorno più sicure per tutti.

