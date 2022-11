Home

11 Novembre 2022

Patrizia Busoni nella storia: è la prima livornese a qualificarsi ai Mondiali di Footgolf

Livorno 11 novembre 2022

Per la prima volta nella storia del Footgolf una livornese si qualifica per i Campionati del Mondo, che si disputeranno tra il 27 maggio ed il 6 giugno 2023, negli Stati Uniti, ad Orlando in Florida nei quattro Golf Club del comprensorio messi a disposizione, tra cui quello ufficiale della Walt Disney, uno dei più caratteristici ed iconici mai progettati.

L’atleta amaranto avrà un caddie d’eccezione in USA, il marito mentore e coach Giovanni Machì; Presidente-giocatore del Livorno Footgolf 2013, pluricampione nella categoria over 50 e 55, Campione Italiano della categoria super-senior (Over 55) nel 2019.

Busoni si aggiunge ad un altro membro della squadra del Livorno Footgolf 2013, il Capitano Stefano Santoni; oltre a Gianluca Fiori e Riccardo Cogoni del Footgolf Livorno, a testimonianza che la terra labronica darà un grande supporto alla compagine azzurra alla Footgolf World Cup 2023

La Footgolf World Cup 2023 è un evento unico, con ben 1.000 gli atleti che proveranno ad aggiudicarsi una medaglia, provenienti da cinque continenti, in rappresentanza di quaranta Nazioni, e che alloggeranno nel World Cup Village, una struttura tutta nuova sorta proprio per ospitare atleti e dirigenti delle varie compagini.

La storia di Patrizia ha dell’incredibile: nel giugno 2016 dopo aver seguito e filmato alcune gare e le gesta di Machì, decide di provare il Footgolf, e sarà un amore a prima vista, che la porterà, a 56 anni, ad iniziare un percorso contornato da numerose gare nella Penisola disputate tra vari campionati Regionali, Interregionali e Nazionali, dove si è ben difesa a suon di birdie, con grande passione e dedizione per il Footgolf, per arrivare ad essere oggi, la prima nella classifica ranking Nazionale over 45, e che le consente appunto di staccare il pass per la rassegna continentale.

Nel palmares l’ultima vittoria in Coppa Toscana è il fiore all’occhiello di un’ottima stagione 2022.

Un ringraziamento speciale va i propri compagni di squadra e gli sponsor Punto Clima ed Edile Ce.Pa. per il grande supporto per lo svolgimento dell’attività. Ma il ringraziamento più grande va sicuramente al marito Giovanni che l’ha supportata e consigliata fino a raggiungere oggi questo grande traguardo.

La Nazionale Italiana Footgolf è coordinata da AIFG, l’associazione italiana di Footgolf ( www.footgolf.it ); che organizza i campionati italiani e le competizioni ufficiali che aprono le porte della Nazionale.

I canali per seguire la squadra Livorno Footgolf 2013

· FACEBOOK: https://www.facebook.com/Livornofootgolf

· YOUTUBE: Livorno Footgolf 2013

