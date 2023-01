Home

18 Gennaio 2023

Livorno 18 gennaio 2023 – Patrizia Villa confermata segretaria generale Sunia provincia di Livorno: “Investire di più su edilizia sociale e pubblica per aiutare le famiglie”

Patrizia Villa è stata confermata segretaria generale del Sunia-Cgil provincia di Livorno, la categoria sindacale che tutela i diritti di assegnatari e inquilini. La rielezione di Villa è avvenuta stamani al termine del II° congresso provinciale del Sunia tenutosi a Livorno presso la sede Cgil. Al centro del dibattito casa, diritti, sostenibilità e la necessità di “un movimento trasversale per rimettere al centro il diritto all’abitare”. Nel corso del congresso sono intervenute – fra le altre – Laura Grandi (segretaria generale regionale del Sunia) e Giulia Biagetti (Sunia provincia di Livorno).

Nel corso della sua relazione Villa ha evidenziato l’importanza dei protocolli per la gestione degli sfratti, la necessità di “stanziare più risorse per la manutenzione e la costruzione di case Erp e di incoraggiare maggiormente la stipulazione di contratti a canone concordato, soprattutto in un momento così tragico per le spese familiari”. Villa ha inoltre sottolineato l’importanza di investire maggiormente sulla rigenerazione urbana per arrivare al consumo di suolo zero.

“In questi anni – ha dichiarato Villa – abbiamo cercato di stringere un rapporto ancora più stretto con il territorio della provincia, isole comprese. E’ stato un lavoro complesso e delicato: ci siamo confrontate con le persone, con le loro vite private e con i loro dolori”. Villa ha inoltre sottolineato l’importanza di rendere le città maggiormente vivibili e a misura di persona, con un occhio particolare al genere femminile e infine ha criticato le scelte del governo di eliminare dalla Legge di bilancio i fondi per il sostegno all’affitto e all’emergenza abitativa: “E’ un fatto grave: giù le mani dalla casa”

