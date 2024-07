Home

26 Luglio 2024

Livorno 26 luglio 2024 – Pattinaggio, argento per Azzurra Allegranti nella categoria Divisione Nazionale

Da martedì 23 luglio sono iniziati i campionati nazionali Fisr per le categorie DIVISIONE NAZIONALE di pattinaggio artistico a rotelle ospitati nel bellissimo Palaghiaccio Palapedrieri di Piancavallo in provincia di Pordenone a oltre 1200 metri, in una pista di cemento al quarzo 30×60, dove la pattinatrice labronica Azzurra Allegranti ha iniziato la sua performance con il botto vincendo su tutte le partecipanti nella semifinale della sua batteria contro altre 40 atlete, conquistando il pubblico presente e la giuria.

Alla finale di sole 37 atlete Azzurra ha conquistato un bellissimo Argento. Soddisfatta la sua insegnante Savi Cinzia che l’ ha accompagnata in gara e l ha seguita ogni giorno insieme all allenatrice federale Laura Ferretti ed il preparatore atletico della nazionale Bientinesi Andrea. Tutto lo staff della polisportiva La Rosa Livorno attendeva un ottimo risultato per Azzurra, ma una medaglia d’ argento ha veramente superato ogni aspettativa