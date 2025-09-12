Home

Pattinaggio, argento per Gemma Bastrei

12 Settembre 2025

Pattinaggio, argento per Gemma Bastrei

Livorno 12 settembre 2025

Presso il palazzetto di Montebelluna in provincia di Treviso, si è disputato il Trofeo Nazionale FISR Assoluto per le Categorie Allievi Regionali ed Esordienti Regionali A e B e per la Polisportiva la Rosa Livorno tre pattinatrici sono scese in pista confrontandosi con altre avversarie di tutta Italia.

Bastrei Gemma nella categorie Esordienti Regionali B, ci ha fatto sognare sulle note del Pirata dei Caraibi conquistando con una performance la preziosa medaglia d’ argento.

Anche a questa competizione Gemma non ha tradito la sua tenacia, la sua voglia di fare bene e ha continuato ad alzare sempre l’asticella confermando le sue ottime capacità tecniche.

Le sue compagne di gara sono state Bianca Secchioni alla sua prima esperienza in categoria agonistica che si è classificata 11ma , mentre Bertini Agata, anche lei una new entry, si è classificata al 23 esimo posto entrambe per la categoria Esordienti A.

Per tutte è stata un ottima esperienza per imparare a controllare i gesti tecnici e le emozioni.

Soddisfatta la loro insegnante Savi Cinzia che le ha accompagnate a scendere in pista.