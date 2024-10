Home

Sport

Pattinaggio

Pattinaggio artistico a rotelle, la squadra toscana vince il campionato

Pattinaggio

5 Ottobre 2024

Pattinaggio artistico a rotelle, la squadra toscana vince il campionato

Livorno 5 ottobre 2024 – Pattinaggio artistico a rotelle, la squadra toscana vince il campionato

Sono terminati gli incontri e le competizioni di pattinaggio a rotelle al 3 Trofeo delle Regioni svolti presso il palazzetto di pattinaggio di Montebelluna in provincia di Treviso.

La regione che ha totalizzato maggior punteggio tra le classifiche degli atleti è stata la Toscana.

La somma delle classifiche delle gare degli atleti toscani ha raggiunto 400.5 punti, ringraziamo per questo risultato le due nostre atlete Livornesi della Polisportiva La Rosa Livorno Nannipieri Beatrice e Falleni Emma e altre due atlete Livornesi Pallavicini Noemi e Orlova Giulia del Gymnasium Livorno.

La seconda regione classificata è il Veneto con 380.5 punti e terza regione classificata il Friuli Venezia Giulia con 368 punti.

Questa competizione ha sostituito il campionato nazionale per le categorie under 13. La Squadra per regione è stata la possibilità di trasformare uno sport individuale, in uno sport di squadra, perché comunque ogni singolo risultato compete alla somma di tutti gli altri atleti che la compongono

La Toscana ha dimostrato di avere un ottimo vivaio in ogni disciplina presentata.