5 Marzo 2025

Livorno 5 marzo 2025 Pattinaggio Artistico, argento a Pisa nella categoria UGA Rosso

Presso l’ impianto coperto della società Accademy di Pisa questo weekend si è dato inizio all’ apertura delle fasi regionali dei campionati UISP di pattinaggio artistico. Due atlete della Polisportiva la Rosa Livorno si sono esibite conquistando nella categoria UGA ROSSO una medaglia d’ Argento con Ferrigno Eleonora classe 2017 e un 5° posto per Angeli Anita classe 2016.

Queste atlete sono state accompagnate dal tecnico Viola Barni.In contemporanea presso la pista di pattinaggio all’ aperto della Polisportiva La Rosa Livorno si è disputata la seconda garetta sociale dove 45 atleti si sono esibiti insieme anche alle piccole atlete dell’ Agonistica, le quali hanno scatenato grandi applausi da parte del pubblico che ha ammirato le loro esibizioni. Stiamo parlando di Mazzola Ludovica, Falleni Emma, Nannipieri Beatrice, Bertini Agata, Secchioni Bianca..

Tra tutti gli atleti che si sono esibiti domenica 2 febbraio, abbiamo già dei piccoli record, Mazzola Matilda classe 2020, l’ atleta più piccola , due maschietti Bertini Mattia e Dei Dorian.

Le altre atlete si sono esibite nei loro programmi di gara sfidando l’ emozione, i timori di stare da sole in pista, ma sono state tutte all’ altezza della situazione diventando coscienti che le prossime lezioni saranno utili per migliorare e perfezionare i gesti tecnici da presentare alla loro prima e vera gara che si svolgerà fra due settimane….un in bocca al lupo a tutti questi atleti e un grazie ai loro genitori che si sacrificano ad accompagnarli agli allenamenti, spesso al freddo in quanto Livorno rimane l’ unica provincia che è senza un impianto al coperto dove poter svolgere quotidianamente gli allenamenti e le competizioni. È davvero un peccato in quanto preclude la regolare e intensa preparazione di tutti gli atleti labronici che comunque si vanno a scontrare con chi invece si allena regolarmente senza saltare gli allenamenti per la pioggia o a volte per il forte vento.

Nella storia la polisportiva La Rosa Livorno ha sfornato numerosi Campioni italiani, europei e mondiali fin da subito il suo inizio, al termine degli anni ’60, e sta comunque continuando a plasmare atleti di alto livello tecnico, grazie alla competenza dello staff tecnico composto da tecnici federali, Campioni mondiali, tecnici di vari livelli e specializzati anche nella parte coreografica, nella solo dance, insegnanti inclusivi per seguire atleti con disabilità. La società La Rosa segue circa cento atleti, in una polisportiva che ospita numerose attività sportive federali che spaziano da attività giovanili, agonistiche, non agonistiche, fino anche agli over ’65, molte attività ricreative, musicali e culturali, praticamente un ambiente che racchiude attività a 360 gradi.

