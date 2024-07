Home

13 Luglio 2024

Livorno 13 luglio 2024 – Pattinaggio, conclusi i campionati nazionali Uisp. I risultati della polisportiva La Rosa (Foto)

Si sono conclusi i campionati nazionali UISP organizzati presso il palazzetto di Massa di pattinaggio artistico su rotelle e nelle ultime competizioni, tra le atlete della polisportiva La Rosa Livorno abbiamo risultati di rilievo con Bertini Olivia Matilde che nella categoria Formula Promo B si è classificata nona e invece Lavoratori Sofia nella categoria Formula Promo D si è classificata all’ ottavo posto.

Tra le atlete della polisportiva La Rosa Livorno si sarebbe dovuta esibire anche Perullo Eva ma a causa di un problema di salute prolungato non è riuscita a mettersi in forma per presentarsi alla gara provandoci fino all’ultimo; a lei va un forte abbraccio e il sostegno di tutta la Polisportiva e un augurio di una veloce ripresa e di un prossimo anno di successi.

Davvero impegnativo e numeroso l’ afflusso di atlete e atleti a queste ultime fasi del campionato nazionale Uisp organizzato presso il palazzetto di Massa dove hanno visto nella categoria Formula promo Verdone Giorgia gareggiare con oltre sessanta atlete e classificarsi al ventinovesimo posto, a seguire il pomeriggio da Fornaciari Noemi classe 2011 classificata al decimo posto.

Il giorno successivo Zannotti Chiara conquista una diciannovesima posizione. Continuando le giornate di gara è il momento di Iiriti Linda, categoria Formula 4 C che si classifica sedicesima, Solinas Bianca categoria Formula 3 D che raggiunge la sesta posizione.

Queste atlete sono state accompagnate da Tinghi Letizia, Linda Mattei, Barni Viola e Cinzia Savi insieme al preparatore atletico Andrea Bientinesi che sono rimasti soddisfatti per i risultati ottenuti.

