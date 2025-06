Home

Sport

Pattinaggio

Pattinaggio: concluso il trofeo nazionale Primi Passi, La Rosa lascia il segno

Pattinaggio

22 Giugno 2025

Pattinaggio: concluso il trofeo nazionale Primi Passi, La Rosa lascia il segno

Livorno 22 giugno 2025 Pattinaggio: concluso il trofeo nazionale Primi Passi, La Rosa lascia il segno

Si sono finalmente concluse le competizioni de 4l trofeo nazionale dei Primi Passi e Giovani Promesse svolto in contemporanea negli impianti di Luni Mare e Massa.

Questa edizione ha ospitato un numero raddoppiato di atleti rispetto alle edizioni precedenti disputate a Roccaraso in provincia dell’ Aquila.

Una edizione questa che verrà ricordata non solo per la molteplicità dei partecipanti, ma sarà sicuramente ricordata perché ha completamente incluso atleti normodotati con atleti disabili che in più gare, in base all’ età e alle capacità tecniche si sono messi in gioco per trovare il giusto confronto con la realtà del pattinaggio formativo di questo momento storico.

Gli organizzatori di entrambi gli impianti sono stati eccellenti nell’ ospitalità e nel rispetto delle regole, solo così il successo di questo Campionato ha potuto portare a termine senza grosse defaillance che potevano allungare di molto la durata delle competizioni.

La Polisportiva La Rosa Livorno anche l’ ultimo giorno ha voluto lasciare un segno importante ed indelebile .

Tra le competizioni ricordiamo a Luni Mare la categoria Giovani Promesse C anno 2015/14 con Pellegrini Gea classificata al sesto posto, Romanelli Adele all’ ottavo posto, Biagini Vìola decima classificata, Barontini Alessia e Piccioliti Azzurra undicesime classificate e Pastorella Diana arriva in tredicesima posizione.

A Massa al quarto posto una splendida Bianca Solinas nella categoria Giovani Promesse G – 2009, Bertini Olivia Matilde arriva settima e Verdone Giorgia undicesima nella categoria Giovani Promesse E 2013/12.

Ma il successo più emozionante è stato per Balleri Arianna , Fortuna Ginevra Maria , pattinatrici con disabilità e Margherita atleta non vedente della società di Salsomaggiore terme. Per queste tre atlete che si sono esibite nella giornata INCLUSIVA è andato un premio speciale e dopo, durante la tavola rotonda, sono state discusse e riconosciute alcune importanti decisioni che dovranno essere comunque approvate dal Consiglio Nazionale della Federazione degli Sport Rotellistici ma che fanno ben sperare per il futuro del pattinaggio disabile, prossimo a creare una Squadra Paralimpica.

Tutto lo staff tecnico ringrazia tutti i numerosi atleti della polisportiva La Rosa Livorno per i successi della società, che ancora una volta porta avanti da una lunga storica e assodata impostazione di principi sportivi e umani.

Pattinaggio: concluso il trofeo nazionale Primi Passi, La Rosa lascia il segno