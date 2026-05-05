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Pattinaggio fasi regionali: Piccioliti, Rossi e Pellegrini sul podio

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5 Maggio 2026

Pattinaggio fasi regionali: Piccioliti, Rossi e Pellegrini sul podio

Livorno 5 maggio 2026 Patti naggio fasi regionali: Piccioliti, Rossi e Pellegrini sul podio

Nelle fasi regionali del trofeo Giovani Promesse FISR, organizzate nella pista all’ aperto di Forcoli e nell’ impianto coperto di Bagnolo, le atlete della polisportiva La Rosa Livorno hanno conquistato dei podi e altri buoni risultati. Piccioliti Azzurra per la categoria 2015/16 livello B conquista una medaglia d’ argento , Barontini Alessia una quinta posizione, Abu Hashish Gioia una undicesima posizione, Corda Vanessa tredicesima e Balleri Arianna una quattordicesima posizione.

Rossi Camilla livello C 2015/16 conquista un argento, Pellegrini Gea un Bronzo e Angeli Anita un quarto posto, Baggiani Emily una sesta posizione e Pastorella Diana,. settima posizione

Nella categoria 2020/19 A Mazzola Matilda arriva quinta.

Nella categoria C 2013/14 Gentili Vittoria si aggiudica la quinta posizione, Romanelli Adele l’ ottava posizione, Servili Yuna Alexandra una undicesima posiazione.

Nella categoria C 2013/14 Biagini Viola conquista la nona posizione, Ughi Chiara la undicesima seguita da Pieracci Caterina in dodicesima posizione.

Nella categoria D 2013/14 Bertini Olivia Matilde si classifica nona.

Ad accompagnare queste atlete in pista Mori Agnese e Tinghi Letizia.

La preparazione per queste atlete continua intensamente per la fase Nazionale che si terrà a Modena nella prima metà di Giugno.