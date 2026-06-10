Pattinaggio 10 Giugno 2026

Pattinaggio inclusivo, Fortuna Ginevra e Vinciguerra Marta aprono i campionati Fisir di Modena 

Livorno 10 giugno 2026 Pattinaggio inclusivo, Fortuna Ginevra e Vinciguerra Marta aprono i campionati Fisir di Modena 

Pattinaggio inclusivo, Fortuna Ginevra e Vinciguerra Marta aprono i campionati Fisir di Modena Al Palamadiba di Modena inizia il trofeo nazionale Nord dei Primi Passi e Giovani Promesse organizzati dalla società ASD Junior Sacca e si parla subito di inclusivita’. Le atlete portatrici di disabilità intellettiva, della Polisportiva La Rosa Livorno, Fortuna Ginevra Maria e Vinciguerra Marta emozionano il pubblico con le loro esibizioni all’ interno delle gare delle normodotate. Il pubblico e la giuria difronte alle loro esibizioni è stato molto caloroso , le ha sostenute per tutta la prova proprio a voler incoraggiare la loro prova. Fortuna Ginevra Maria, ormai pioniera nelle piste di pattinaggio di tutt’ Italia e riconosciuta da molti pattinatori, giudici e tecnici ha preso parte già quest’ anno a molte competizioni e molte altre dovrà farne prima della fine del periodo sportivo 2026. Ginevra, classe 2014 ha da quattro anni ha partecipato al Trofeo nazionale Primi passi e solo da questo anno, grazie ad un regolamento per la disabilità presentato dalla SKATE ITALIA, federazione delle discipline rotellistiche,  in attesa della squadra paralimpica delle discipline a rotelle, ha anche preso parte al Trofeo delle Regioni 2025 per la prima volta aperto anche alla disabilità, e al campionato italiano FISR per la disabilità nel dicembre 2025. Quest’ anno, insieme ad altre due atlete della polisportiva La Rosa Livorno, Balleri Arianna e Vinciguerra Marta si sono svolti i primi campionati regionali FISR per la disabilità a Pistoia dove le tre atlete hanno dimostrato di dare uno spettacolo tecnico, intenso allo stesso tempo emozionante. Vinciguerra Marta, ragazza di 21 anni, fino ad ottobre, a causa della sua difficile situazione di disabilità intellettiva, non era mai stata accolta da nessuna società sportiva di varie discipline sportive, e quindi passava solo alcune ore della giornata presso il centro di disabilità del parco del Mulino, dove si prediligono attività motorie, di relazione e di educazione, ma non certamente di sport vero. La polisportiva La Rosa Livorno le ha voluto aprire le porte accogliendola nel gruppo formativo seguita dai tecnici Perfetti Giuliana e il Maestro Inclusivo Tinghi Letizia e dopo solo tre mesi ha iniziato a partecipare alle competizioni di pattinaggio accompagnata e condotta  in pista dal maestro inclusivo Tinghi Letizia. Il suo miglioramento è stato immediato con risposte di nuove attività da intraprendere anche nel centro del parco del Mulino dove attualmente segue un corso di motoria attivamente e tutte le altre attività proposte con un entusiasmo più esplicito.
Balleri Arianna , anno 2015,  si è presentata a molte competizioni migliorando tecnicamente da una competizione all’ altra, ottenendo votazioni altissime da parte della giuria, e riuscendo a dare una interpretazione ai programmi di gara dove il pubblico risponde con partecipazione. Nelle competizioni con le normodotate Arianna riesce a tenere il passo delle richieste tecniche e questo vuole essere un augurio per il prossimo evento che la vedrà partecipare fra pochi giorni sempre al Palamadiba di Modena.

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