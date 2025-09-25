Home

Pattinaggio, la Polisportiva La Rosa seconda al Trofeo delle Regioni (Foto)

25 Settembre 2025

Livorno 25 settembre 2025

Si è conclusa la competizione del Trofeo delle Regioni svoltasi nel palazzetto dello sport di Massa dove la società ospitante, lo Skating club Massa, ha visto la partecipazione di oltre trecento atleti tutti classe 2017, 2016, 2015, 2014 per le categorie agonistiche federali.

Il livello tecnico per questi Pattinatori e Pattinatrici è stato veramente molto alto, e le discipline dove si sono distinti i vari atleti sono stati il singoli maschile e femminile, Coppie Artistico, Coppie Danza, e la Solo Dance.La Squadra Toscana ha vinto 2 fasi delle categorie di Singolo sia la fase della categoria Giovanissimi che Esordienti .

Nella categoria Giovanissimi A con la partecipazione di Ludovica Mazzola pattinatrice della Polisportiva La Rosa Livorno si conquista una Medaglia D’ Argento, Negri Penelope Luna si classifica al 4 posto e Bindi Benedetta al 21 esimo posto. Nei maschi abbiamo conquistato un Oro con Peluso Lorenzo e un Bronzo con Arzilli Andrea.

Nella categoria Giovanissimi B Falleni Emma della Polisportiva La Rosa Livorno si classifica settima, Grimaldi Giorgia 9 e Zito Ginevra 10 ma. Nei maschi Ricci Andrea vince l’ Oro.

Nella categoria Esordiente A conquista l’ Oro Venturini Vittoria, il Bronzo dell’ Omo Sara e Nannipieri Beatrice della Polisportiva La Rosa Livorno arriva al diciassettesimo posto. Nei maschi Desiata Simone arriva ottavo, Rollero Dario decimo e Cappioli Giovanni undicesimo.

Per la categoria Esordienti B femminile Pallavicini Noemi conquista il Bronzo, Ausanio Martina arriva ottava e De Stefano Nadia ventottesima.

Per la solo dance nella categoria Giovanissimi Falleni Emma della Polisportiva La Rosa Livorno si classifica al sesto posto, Zito Ginevra ottava e Coli Matilde quattordicesima.

Nella categoria Esordienti femminile di Solo Dance Pallavicini Noemi conquista l’ Oro, Ausanio Martina quarta e Venturi Vittoria settima, mentre nella categoria Esordienti N di solo dance, rispettivamente 28 e 29 mi Militarus Iris Andrea e Scatti Margherita. Nella categoria Esordienti Nazionali di Solo Dance femminile sesta Bastrei Gemma, per la Polisportiva La Rosa Livorno, decima Marconcini Martina e undicesima Ragazzini Noah, nei maschi un Argento per Desiata Simone.

Per le coppie artistico nella categoria Esordienti medaglia d’ Argento per Ricci Andrea e Vispi Martina.

Nella giornata finale del Trofeo delle Regioni si è svolto l’ evento Inclusivo SKATE4AII, dove 12 atleti, portatori di disabilità , delle varie discipline delle rotelle, Skate, freestyle, artistico si sono esibiti e hanno ricevuto una votazione da giurie opportunamente scelte per dare votazioni ad atleti portatori di disabilità intellettivo- Relazionale, e con Disabilità Visiva.

Per la Toscana a vincere nella categoria II2 livello Amatoriale 1 livello A2 la pattinatrice della Polisportiva La Rosa Livorno, Fortuna Ginevra Maria, la sua collega Balleri Arianna invece non ha potuto esibirsi per un problema di salute sopraggiunto nella giornata di gara.

Tutta questa squadra è stata Diretta dalla meravigliosa Stacey e dalla tenace Viola. Anche gli insegnanti delle varie società Toscane hanno presentato i loro atleti in pista e per la disabilità in Toscana ha accompagnato in pista la Maestra Inclusiva Letizia.

Il risultato di questo trofeo delle Regioni alla Medaglia d’ Argento conferma l’ appuntamento per il prossimo anno in Friuli Venezia Giulia, regione vincente di quest’ anno.