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Pattinaggio: la Polisportiva La Rosa spopola ai campionati interprovinciali

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3 Aprile 2026

Pattinaggio: la Polisportiva La Rosa spopola ai campionati interprovinciali

Livorno 3 aprile 2026 Pattinaggio: la Polisportiva La Rosa spopola ai campionati interprovinciali

Presso l’ Academy di Pisa, dove ha ospitato l’ ultimo campionato interprovinciale della FISR la Polisportiva La Rosa Livorno ha conquistato un gran numero di medaglie: Mazzola Matilda oro, Brondi Janel oro, Ferrigno Eleonora oro, Ughi Chiara oro, Rossi Camilla oro, Lavoratori Sofia oro, Biagini Viola argento, Bertini Olivia Matilde argento, Gentili Vittoria argento, Perfetti Giuliana argento, Trigilia Sofia bronzo, Pastorella Diana bronzo, Pieracci Margherita bronzo, Mehmeti Kiara bronzo, Zannotti Chiara bronzo, Solinas Bianca bronzo, quarti posti Di Girolamo Nicole, Baggiani Emily, Abu Hashish Gioia, Romanelli Adele, Barretta Francesca Pia, quinte posizioni Bosinco Mia, Pellegrini Gea, Barontini Alessia, Vincenti Martina, sesto posto per Coraggio Giulia, Corda Vanessa, Guarducci Nina, in settima posizione Pieracci Caterina, Balleri Arianna.Tutti questi atleti sono stati accompagnati in gara da Savi Cinzia e il Maestro Inclusivo Letizia Tinghi. Tra le partecipanti alle gare normo, presente anche Balleri Arianna atleta portatrice di disabilità che si è tenuta allo stesso livello delle sue compagne di gara.

Il prossimo appuntamento alla fase regionale che avrà inizio a metà aprile. Per il momento la Polisportiva La Rosa Livorno è prima in classifica a livello nazionale con oltre 280 punti, grazie sia agli ottimi risultati ottenuti che per il gran numero di atleti che compongono la polisportiva di pattinaggio artistico.