Pattinaggio, Mattia e Aurora vincono la fase nazionale Fisr primi passi

Pattinaggio

13 Giugno 2025

Nella quinta e sesta giornata della fase nazionale del trofeo PRIMI PASSI e GIOVANI PROMESSE ospitato a LUNI MARE, due mini atleti classe 2019 hanno conquistato il titolo Nazionale FISR, Bertini Mattia nella categoria Primi Passi B 2019, e Talamanca Aurora nella categoria Primi Passi C 2019.

Altre due mini atlete si sono ben distinte nella categoria Primi Passi B 2019, Petri Agata classificata in quinta posizione e Mancosu Olivia in ottava posizione.

Nella categoria Primi passi D 2018 Bosinco Mya si classifica in quinta posizione, in ottava Coraggio Giulia e in nona posizione Biondo Vittoria. Nella categoria Primi passi D 2017 sesta classificata Di Girolamo Nicole, a seguire Pieracci Caterina e in nona posizione Basibe Nunez Swami.

Ad accompagnare queste atlete in pista il tecnico Letizia Tinghi.

