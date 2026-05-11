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Pattinaggio, Mazzola conquista il bronzo alla Artistic World Cup

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11 Maggio 2026

Pattinaggio, Mazzola conquista il bronzo alla Artistic World Cup

Livorno 11 maggio 2026 Pattinaggio, Mazzola conquista il bronzo alla Artistic World Cup

Sulla grandissima pista di pattinaggio dell’ Olympia-Eissport-Zetrum di Garmisch in Germania, Mazzola Ludovica, atleta di spicco della polisportiva La Rosa Livorno scende in pista e presenta un ricco e veloce programma di gara sulle note di Bollywood, coinvolgendo sia il pubblico che la giuria a premiare la sua performance con una terza posizione. Prima esperienza in campo mondiale di Ludovica, classe 2017, un atleta dal forte temperamento, determinata e instancabile, e benché con pochi anni di età, in pista dimostra la maturità e la grinta come se fosse un atleta di nota esperienza. Ad aprire la prima competizione sono ste 22 atlete provenienti da tutti i continenti. Prima classificata Beatrice Pizzorno, Italia, seconda classificata Francesca Machadi Portogallo, terza Mazzola Ludovica Italia, quarta Gricolato Matilde Italia, quinta Penelope Luna Negri Italia . A seguire atlete dall America latina, Asia, Africa ed Europa.Ludovica Mazzola, frequenta pattinaggio artistico da soli tre anni alla polisportiva Là Rosa Livorno, ed è seguita dal tecnico federale Laura Ferretti, e da Savi Cinzia per la parte tecnica e dal preparatore atletico Bientinesi Andrea per la prelazione fisica. Mentre per la parte coreografica seguita da Barni Viola. I complimenti per l’ ottimo risultato di Ludovica sono arrivati da tutte le atlete della polisportiva La Rosa Livorno, e dal presidente Tinghi Mario.