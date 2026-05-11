Pattinaggio, Mazzola conquista il bronzo alla Artistic World Cup
Livorno 11 maggio 2026 Pattinaggio, Mazzola conquista il bronzo alla Artistic World Cup
Sulla grandissima pista di pattinaggio dell’ Olympia-Eissport-Zetrum di Garmisch in Germania, Mazzola Ludovica, atleta di spicco della polisportiva La Rosa Livorno scende in pista e presenta un ricco e veloce programma di gara sulle note di Bollywood, coinvolgendo sia il pubblico che la giuria a premiare la sua performance con una terza posizione. Prima esperienza in campo mondiale di Ludovica, classe 2017, un atleta dal forte temperamento, determinata e instancabile, e benché con pochi anni di età, in pista dimostra la maturità e la grinta come se fosse un atleta di nota esperienza. Ad aprire la prima competizione sono ste 22 atlete provenienti da tutti i continenti. Prima classificata Beatrice Pizzorno, Italia, seconda classificata Francesca Machadi Portogallo, terza Mazzola Ludovica Italia, quarta Gricolato Matilde Italia, quinta Penelope Luna Negri Italia . A seguire atlete dall America latina, Asia, Africa ed Europa.Ludovica Mazzola, frequenta pattinaggio artistico da soli tre anni alla polisportiva Là Rosa Livorno, ed è seguita dal tecnico federale Laura Ferretti, e da Savi Cinzia per la parte tecnica e dal preparatore atletico Bientinesi Andrea per la prelazione fisica. Mentre per la parte coreografica seguita da Barni Viola. I complimenti per l’ ottimo risultato di Ludovica sono arrivati da tutte le atlete della polisportiva La Rosa Livorno, e dal presidente Tinghi Mario.