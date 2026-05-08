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Pattinaggio, Mazzola e Falleni debuttano in coppa del mondo a Garmisch

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8 Maggio 2026

Pattinaggio, Mazzola e Falleni debuttano in coppa del mondo a Garmisch

Livorno 8 maggio 2026 Pattinaggio, Mazzola e Falleni debuttano in coppa del mondo a Garmisch

Dopo l’appuntamento di Buenos Aires ( Argentina), arriva la seconda tappa dell’ Artistica World Cup organizzata presso l’iconico impianto Olympia-Eissport-Zentrum dove da oggi 8 maggio fino a domenica 17 maggio, sono attesi oltre 600 atleti provenienti da 34 nazioni e 5 continenti. Dalla città labronica sono in procinto di iniziare una bella avventura sportiva due piccole atlete della polisportiva La Rosa Livorno, in quanto sono permesse le partecipazioni anche delle categorie internazionali Tots, Minis ed Espoir. Gli atleti che partecipano a questa edizione, e anche alle prossime, incontreranno e si confronteranno con atleti che debutteranno non solo per il risultato di classifica ma anche per crescere nel ranking mondiale. L’Italia parteciperà con un fornito numero di atleti in tutte le specialità, singolo maschile, femminile coppie Danza e coppie artistico, solo dance, online. Tra tutti gli atleti che rappresentano l’ Italia, Mazzola Ludovica si presenterà nel singolo free , e Falleni Emma che si presenterà nella disciplina di solo dance. Queste atlete verranno accompagnate a scendere in pista dal tecnico Savi Cinzia. Tutto lo staff tecnico da Livorno farà il tifo seguendo via streaming e ci permetterà di seguire in live tutte le competizioni.

La preparazione tecnica e fisica di queste due atlete della polisportiva La Rosa Livorno è seguita dal tecnico federale Ferretti Laura e dal preparatore atletico Bientinesi Andrea.