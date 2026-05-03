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Pattinaggio: ottimi successi per le tre punte di diamante della Polisportiva La Rosa

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3 Maggio 2026

Pattinaggio: ottimi successi per le tre punte di diamante della Polisportiva La Rosa

Livorno 3 maggio 2026

Presso l’ impianto di Valdibrana a Pistoia, questo weekend si sono svolti i campionati regionali FISR per le categorie effettive per gli anni 2018, 2017, 2016 e 2015 per la specialità degli esercizi liberi di pattinaggio artistico su rotelle. A confrontarsi in questo evento atleti ed atlete toscani tra i migliori d’ Italia. Per la polisportiva La Rosa Livorno ottimi risultati sono stati ottenuti con tre punte di diamante della società rotellistica. Per la categoria Giovanissimi B anno 2017 Mazzola Ludovica ha presentato un brano dal sapore indiano sul tema di Bollywood, conquistando una medaglia d’ argento.Falleni Emma nella categoria Esordienti A anno 2016 conquista l’ oro incantando il pubblico e la giuria interpretando i brani del musical west side story. Un quarto posto ottenuto da Nannipieri Beatrice nella categoria Esordienti B anno 2015, magicamente ha interpretato la piccola fiammiferaia .

Questa competizione selezionerà gli atleti che dovranno presentarsi al Trofeo delle Regioni, in base al ranking in Italia, in pratica al campionato italiano, che si svolgerà in provincia di Bologna a Settembre.

Queste atlete sono seguite dal tecnico Savi Cinzia e dal preparatore atletico Andrea Bientinesi.

Soddisfatto di questi ottimi risultati il presidente della polisportiva e lo staff che collabora con tutte le atlete della polisportiva.