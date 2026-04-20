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Pattinaggio: per i Primi Passi al regionale Viola e Marta sono oro

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20 Aprile 2026

Pattinaggio: per i Primi Passi al regionale Viola e Marta sono oro

Livorno 20 aprile 2026 Pattinaggio: per i Primi Passi al regionale Viola e marta sono oro

Presso l’impianto di FORCOLI, dove la società La nuova Primavera pattinaggio ha organizzato l’evento, si è aperto il sipario per le fasi iniziali del trofeo Regionale di Primi Passi e Giovani Promesse. Molte sono state le presenze nelle categorie A.B.C.D per gli anni 2020, 2016,2015, 2012 2010 e precedenti. Per la polisportiva La Rosa Livorno 13 atlete sono scese in pista e per tutte era la prima volta che si esibivano ad un Regionale. Per la categoria 2020 Primi passi A una medaglia d’ oro per Vinciguerra Viola, 6 posizione per Crespi Aurora e 9 per Petta Anna. Per le atlete della categoria Primi passi A 2016 Vestri Anna in nona posizione e Guida Gioia in dodicesima nella prima batteria e D’ Agostino Miriam in dodicesima posizione nella seconda batteria. Per la categoria Primi passi B 2016 ottava Cecere Caterina , 11 Gentini Emma, 12 Pirelli Alisia e 14 Huqi Marina. Per la categoria Primi Passi 2015 B Costagnoli Mia si classifica all’ ottavo posto. Per la categoria Primi Passi 2015 D Toschi Gascon Amelia si classifica all’ ottava posizione. A chiudere le classifiche Vinciguerra Marta che conquista l’ oro nella categoria 2010 e over. Ad accompagnare queste atlete sono stati i tecnici Mori Agnese, Perfetti Giuliana e la maestra inclusiva Tinghi Letizia. Tra tutti i partecipanti Vinciguerra Marta portatrice di disabilità ha messo allegria a tutto il pubblico durante il suo programma , sostenuta in gara dal tecnico Tinghi Letizia.