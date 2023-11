Home

Pattinaggio Regionale, gli atleti dei Gruppi Folk delle tre società labroniche sul gradino più alto del podio

23 Novembre 2023

Livorno 23 novembre 2023 – Pattinaggio Regionale, gli atleti dei Gruppi Folk delle tre società labroniche sul gradino più alto del podio

Il pattinaggio artistico livornese continua a brillare e riscuotere successo. È successo anche sabato 18 novembre a San Rocco a Pilli, in provincia di Siena, dove si è svolta la manifestazione regionale dei Gruppi Folk Uisp. Tre le società labroniche presenti: La Cigna Gymnasium, La Stella e La Rosa. Sono riuscite tutte a incantare il pubblico e salire sul gradino più alto del podio nelle rispettive categorie.

Questo nonostante per questo sport a Livorno persista la carenza di impianti disponibili: «Facciamo un plauso agli ottimi risultati che, ancora una volta, il pattinaggio labronico ci sta regalando – afferma Daniele Bartolozzi, presidente del Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche -, nonostante tutte le difficoltà che, a causa di spazi insufficienti in città, questo sport debba affrontare per fare attività in modo continuativo. Il tema non è nuovo e, a nostro avviso, si inserisce nel più ampio dibattito su come sia necessario ripensare il rapporto tra sport professionistico e amatoriale, puntando a trovare un equilibrio migliore tra questi due mondi parimenti importanti, al fine di garantire a tutti la possibilità di fare attività sportiva. Come Uisp, ci mettiamo a disposizione per dare il nostro contributo, mentre continuiamo a portare avanti il nostro impegno a supporto dell’attività di base».

Ai regionali dei Gruppi Folk di San Rocco a Pilli, il Pattinaggio La Stella ha presentato due gruppi:

Khaos, debutto nella categoria New folk, con il programma “Nightmare before Christmas”, e Vertigo, in pista con il nuovo programma “Diritto alla speranza” nella categoria Piccoli gruppi professional.

Ecco i nomi delle atlete e degli atleti protagonisti.

Khaos (insegnante Greta Malloggi): Antonini Maria, Auribelli Aurora, Baldi Nina Parvati, Casarosa Sara, Carnelosso Bianca, Ciccarone Beatrice, Mari Giulia; Mouton Marco, Sviato Mattia Mali, Terreni Carolina, Testa Virginia, Tomati Gabriele.

Il gruppo Vertigo ha visto la co-partecipazione delle società La Stella e La Cigna, ecco i nomi:

Bocelli Veronica, Luzzi Elisa, Caruccio Rachele, Pagliai Elisa, Puliti Martina, Salemmi Adele (La Stella) e Cellini Alessia, Blasizza Martina Peralta Diletta (La Cigna Gymnasium). Le insegnanti di riferimento sono Irene Anselmi, Camilla Serraglini e Silvia Lorenzelli.

La società La Cigna Gymnasium ha presentato il programma intitolato “Halleluia”, nella categoria New star silver Quartetto junior, sotto la guida di Debora Possenti e Diletta Peralta. Le protagoniste: Biagi Asia, Notaristefano Serena, Chieppa Martina, Petracchi Rebecca.

La società La Rosa, invece, ha partecipato con un gruppo denominato Sea Magic e ha gareggiato nella categoria Promo Under 16, presentando il programma “Cats”, con Gabriele Gasperini e Viola Barni in veste di insegnanti.

Queste le atlete: Solinas Bianca, Barrettay, Francesca Pia, Battini Michelle, Sanchez Cordero Yoeily, Benvenuti Asya, Perullo Eva, Villantieri Elisa, Iiriti Linda.

Questi i punteggi conseguiti dalle società livornesi: La Cigna Gymnasium 12.37, La Rosa 13.10, La Stella 14.90, La Cigna/la Stella 23.30.

«I successi ottenuti da tutti i gruppi labronici – afferma Ilaria Stefanini, coordinatrice provinciale del pattinaggio artistico per Uisp Terre Etrusco-Labroniche – sono un ottimo trampolino di lancio verso i campionati nazionali che si svolgeranno a Mantova. Sono molto orgogliosa dei risultati ottenuti, frutto di un accurato lavoro, impegno e passione da parte degli allenatori e gli atleti».

