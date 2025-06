Home

14 Giugno 2025

Livorno 14 giugno 2025 Pattinaggio, sport e inclusione: Ginevra Fortuna emoziona, Chiara Zannotti conquista il bronzo

Ginevra e le altre stelle della Polisportiva La Rosa: emozioni e risultati al trofeo nazionale di pattinaggio

Talento, determinazione e soprattutto emozione. Sono questi gli ingredienti che le giovani atlete della Polisportiva La Rosa Livorno hanno portato in pista in occasione del Trofeo nazionale “Primi Passi e Giovani Promesse”, in corso sulle piste di Luni Mare e Massa. Un appuntamento di grande rilievo per il pattinaggio giovanile, che ha visto brillare i colori livornesi in più categorie.

A commuovere ed entusiasmare il pubblico è stata soprattutto Ginevra Maria Fortuna, bambina con disabilità che ha affrontato con coraggio e passione la fase nazionale assieme alle coetanee normodotate.

Ginevra ha eseguito il suo programma tecnico con disinvoltura e grazia, conquistando l’intera platea, che l’ha sostenuta fino all’ultimo passo con applausi e occhi lucidi.

“Non importa essere arrivati ultimi – raccontano dalla società – importa invece aver presentato un programma dignitoso e giudicabile.

L’integrazione è avvenuta sul campo, in modo naturale e autentico”. Ginevra ha poi ringraziato il pubblico con tutto il fiato che aveva: un gesto che ha lasciato il segno e ha dimostrato quanto lo sport sappia essere inclusivo.

Ma le emozioni non si fermano qui. Sul piano sportivo, Chiara Zannotti conquista una prestigiosa medaglia di bronzo nella categoria Giovani Promesse F -2009, riconfermando la sua presenza sul podio nazionale anche in questa edizione. Ottimi piazzamenti anche per Francesca Barretta (settima), mentre nella categoria Primi Passi B 2014 spiccano Maria Giulia Salvi (settima) e Selene Ungarini (nona).

A Massa, nella categoria Giovani Promesse B 2016/17, Bianca Voir si classifica decima, seguita da Ambra Fantozzi e Luna Petracco all’undicesimo posto. Gioia Abu Hashish chiude tredicesima nella Giovani Promesse B 2014/2015 alla sua primissima esperienza in campo nazionale, come anche Yuna Alexandra Servili (undicesima tra le 2012/2013). Anna Ciantelli, sempre tra le Giovani Promesse B 2012/2013, conquista il nono posto. Infine, Linda Iiriti (sesta) e Giuliana Perfetti (ottava) ben figurano nella categoria Giovani Promesse H -2009.

Le piccole promesse livornesi sono state seguite con dedizione e passione dai tecnici Letizia Tinghi, tecnico inclusivo, Cinzia Savi e Giuliana Perfetti.

Un’esperienza intensa che unisce sport, inclusione e valori veri. E che fa bene al cuore.

