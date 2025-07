Home

Pattinaggio: termina il campionato nazionale Uisp, la Polisportiva La Rosa conquista altre medaglie

Pattinaggio

18 Luglio 2025

Livorno 18 luglio 2025 Pattinaggio: Termina il campionato nazionale Uisp, la Polisportiva La Rosa conquista altre medaglie

Nelle varie piste emiliane e toscane si sono svolte le ultime tappe del campionato nazionale della UISP dove ha visto ancora numerose pattinatrici della polisportiva La Rosa Livorno partecipare ad alti livelli e conquistare ancora delle medaglie prestigiose.

Nella gare Uga la piccolissima Mazzola Matilda conquista il titolo Italiano emozionando tutto il pubblico per le sue capacità tecniche ma soprattutto per la sua tenerezza, una mini atleta classe 2020 al suo primo campionato nazionale.

A seguire un altra Medaglia di Bronzo per Angeli Anita classe 2016. Per Allegranti Azzurra una brillante Medaglia d’ Argento e per Solinas Bianca la conquista sperata della medaglia d’ oro.

Insieme a loro nelle varie competizioni hanno conquistato piazzamenti di prestigio:

Iiriti Linda, Perfetti Giuliana,Bertini Olivia Matilde,Verdone Giorgia, Lavoratori Sofia, Zannotti Chiara; Ferrigno Eleonora, Barretta Francesca, Benvenuti Asya, Chiara Ughi, Pellegrini Gea, Baggiani Emily; Barontini Alessia, Romanelli Adele,Pastorella Diana , Piccioliti Azzurra, Vincenti Martina, Gentili Vittoria, Guarducci Nina , Rossi Camilla, Guarducci Eva.

Questo anno 2025 ha messo a dura prova tutte le atlete della polisportiva La Rosa Livorno, che si sono ben difese ad ogni competizione presentando, ottimi livelli di tecnica, interpretazione, precisione e determinazione .

Le atlete che sono scese sulle pista di questo Campionato sono state seguite dai tecnici Savi Cinzia e Barni Viola, dal preparatore atletico Bientinesi Andrea.