16 Novembre 2022

Livorno 16 novembre 2022 – Pattinaggio, Uisp Gruppi Folk: in 200 al PalaBastia per la fase regionale del campionato – il racconto e le foto

Oltre dieci società dalla Toscana, otto gruppi solo da Livorno più altri dal resto della regione in pista per un totale di circa 200 atlete scese in pista al PalaBastia di Livorno, si è svolta la Fase 2 regionale del campionato nazionale Uisp Gruppi Folk di Pattinaggio.

Una giornata vissuta e chiusa con il sorriso per la qualità delle esibizioni e per lo spirito messo in campo da tutti i partecipanti.

Il campionato nazionale è articolato in più step, questa era la Fase 2 di livello regionale, valida quindi come gara di qualificazione per la Fase 3 nazionale che si terrà a Vigevano (in provincia di Pavia) nella prima settimana di dicembre.

Nella classe Professional sono cinque le categorie in cui è stata suddivisa la manifestazione organizzata dal Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche.

Partendo dai Quartetti Giovani, il gruppo Royal Life della società Coop Empoli si è piazzato al primo posto con lo score totale di 23,57, dopo aver messo in scena il brano intitolato “Love”.

Al secondo posto il gruppo Halley dell’U.P. Poggibonsese. A seguire due gruppi del sodalizio livornese La Rosa sul terzo e quarto gradino, ovvero Sea Dance e Sea Moon.

Nei quartetti Junior Professional, invece, si sono imposte le Farfalle Rosse della Pontedera Bientinese, seguite in ordine da Ares (U.P. Poggibonsese), Farfalle Blu (Pontedera Bientinese) e Lucky Stars (Stella Rossa).

Con il brano “Il nostro fiore viola”, il gruppo Purple della società Oltrarno Pattinaggio ha conquistato il primo gradino del podio nella categoria Senior

Tra le under 18 ha prevalso il gruppo Twister dell’Olimpia Colle. Infine, nei Piccoli Gruppi, primo posto per il gruppo Vertigo della società La Stella.

Cinque categorie in ballo anche per la classe Uisp Promo. Ecco i verdetti:

Under 12, primo posto per il New Star Pink de La Cigna Gymnasium, società che ha messo tutti in riga anche nella categoria Giovani, grazie all’esibizione del gruppo New Star Silver.

Coop Empoli sugli scudi nei quartetti Junior e Senior, mentre nei Mini Gruppi Promo è stato il gruppo Sea Water della società Aquarius a prevalere.

