Patto locale per la formazione professionale e l’avviamento al lavoro nel territorio di Livorno: oggi la sottoscrizione del protocollo d’intesa

25 Maggio 2021

Patto locale per la formazione professionale e l’avviamento al lavoro nel territorio di Livorno: oggi la sottoscrizione del protocollo d’intesa

, 25 maggio 2021

Oggi nella Sala Consiliare del Comune di Livorno sarà sottoscritto il “Patto locale per la formazione professionale e l’avviamento al lavoro nel territorio di Livorno” tra Comune di Livorno, Regione Toscana, Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, sindacati CIGL, CISL, UIL le scuole superiori cittadine, le associazioni di categoria CNA, Confindustria, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Legacoop Toscana, Confcooperative, Spedimar, Asamar, Coldiretti, Confagricoltura, CIA, ANCE Toscana.

Saranno presenti il sindaco di Livorno Luca Salvetti, l’assessora alla Formazione della Regione Toscana, Alessandra Nardini, il vice presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, Alberto Ricci, il dirigente della Direzione controllo interno, trasparenza, anticorruzione e formazione dell’ADSP Mar Tirreno Settentrionale, Claudio Capuano.

Il protocollo, che va a sostituire quello in scadenza a luglio, si amplia con l’aggiunta di Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, ANCE, istituti superiori cittadini, avrà durata per tre anni, quindi per tutto il mandato di questa Amministrazione comunale.

